В Барнауле разрешили строить здание в стиле мотеля Бейтса из "Психо"

Проект рассмотрели 21 декабря на заседании градсовета

24 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Проект мотеля в Барнауле

Градостроительный совет Барнаула со второй попытки одобрил проект небольшого мотеля в городе. Здание расположится по адресу ул. Смирнова, 69. Мотель рассчитан всего на несколько номеров и очень похож на тот, что был показан в легендарном фильме Альфреда Хичкока "Психо".

Первый раз проект рассмотрели осенью. Члены градсовета предлагали увеличить этажность объекта.

По замыслу автора на существующем фундаменте должна была появиться одноэтажная гостиница с пятью номерами. Автором проекта выступила мастерская Владимира Золотова. На улице Смирнова рядом находится жилой дом и спортивные объекты. Владимир Золотов предложил несколько вариантов мотеля. Он будет в светло-сером стиле. Площадь участка – около 1,2 тысячи квадратных метров. Из них под застройку пойдет 291 квадратный метр. Это чуть больше 20%. Всего в мотеле будет пять номеров, один из которых – для персонала. Выполнят благоустройство прилегающей территории.

Однако в прошлый раз эксперты предлагали увеличить этажность. Архитектор Владимир Золотов предложил несколько вариантов того, как может выглядеть мотель. В том числе, по одному из вариантов, – трехэтажным. В итоге члены градсовета предложили все же оставить вариант одноэтажного мотеля. А если собственник в будущем захочет расширить свой бизнес, то сможет надстроить второй этаж.