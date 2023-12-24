В Барнауле разрешили строить здание в стиле мотеля Бейтса из "Психо"
Проект рассмотрели 21 декабря на заседании градсовета
24 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Градостроительный совет Барнаула со второй попытки одобрил проект небольшого мотеля в городе. Здание расположится по адресу ул. Смирнова, 69. Мотель рассчитан всего на несколько номеров и очень похож на тот, что был показан в легендарном фильме Альфреда Хичкока "Психо".
Первый раз проект рассмотрели осенью. Члены градсовета предлагали увеличить этажность объекта.
По замыслу автора на существующем фундаменте должна была появиться одноэтажная гостиница с пятью номерами. Автором проекта выступила мастерская Владимира Золотова. На улице Смирнова рядом находится жилой дом и спортивные объекты. Владимир Золотов предложил несколько вариантов мотеля. Он будет в светло-сером стиле. Площадь участка – около 1,2 тысячи квадратных метров. Из них под застройку пойдет 291 квадратный метр. Это чуть больше 20%. Всего в мотеле будет пять номеров, один из которых – для персонала. Выполнят благоустройство прилегающей территории.
Однако в прошлый раз эксперты предлагали увеличить этажность. Архитектор Владимир Золотов предложил несколько вариантов того, как может выглядеть мотель. В том числе, по одному из вариантов, – трехэтажным. В итоге члены градсовета предложили все же оставить вариант одноэтажного мотеля. А если собственник в будущем захочет расширить свой бизнес, то сможет надстроить второй этаж.
08:54:09 24-12-2023
Члены градсовета предлагали увеличить этажность объекта.-----это реально вредители, абсолютные нули в архитектуре и в развитии города
09:53:30 24-12-2023
И опять подражаем нашим заклятым партнёрам!? Начиная с 80-х, расцвет в 90-е и нулевые... А теперь пожинаем плоды безбашенного подражания западу...!? Как будто своей истории нет!? Расколдуйьесь!? Люди!!? Будьте собой!
11:16:44 24-12-2023
Что за безвкусица.. Руки вам😡 хватит уродовать город..