"Вам самому нравится?" Градсовет раскритиковал проект нового мотеля в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании 28 сентября

30 сентября 2023, 08:02, ИА Амител

















Мотель на Смирнова

Градостроительный совет Барнаула на очередном заседании 28 сентября отклонил проект небольшого мотеля по адресу ул. Смирнова, 69. По мнению архитекторов, объект не вписывается в данную часть города и на этом месте нужно более высокое здание.

По замыслу автора на существующем фундаменте должна была появиться одноэтажная гостиница с пятью номерами. Автором проекта выступила мастерская Владимира Золотова. На улице Смирнова рядом находится жилой дом и спортивные объекты. Владимир Золотов предложил несколько вариантов мотеля. Он будет в светло-сером стиле. Площадь участка около 1,2 тысячи квадратных метров. Из них под застройку пойдет 291 квадратный метр. Это чуть больше 20%. Всего в мотеле будет пять номеров, один из которых – для персонала. Выполнят благоустройство прилегающей территории.

Однако эксперты не оценили проект. Члены градсовета отметили, что площадь земельного участка позволяет построить на нем здание большей этажности и более современное с точки зрения его архитектурного облика.

"Вам самому нравится?" – обратился к Владимиру Золотову один из членов совета.

Архитектор ответил, что здание восемь лет было недостроенным и поэтому для начала его нужно завершить. Уже потом можно будет думать о том, какой еще объект возвести на участке.

"Это не городской объект, а какой-то сельский павильон", – добавили эксперты.

Архитектор Александр Деринг вообще уверен, что павильон не нужен на данном участке. Лучше, чтобы там было здание больше, причем выше двух этажей.

"Вызывает недоумение и досаду, зачем тут вообще нужен хостел. Даже цвет не совсем уместен", – пояснил Александр Деринг.

"При всем уважении к вам, но проект надо дорабатывать. Это и не гостиница и не мотель", – подытожил заседание председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев.