"Вам самому нравится?" Градсовет раскритиковал проект нового мотеля в Барнауле
Проект рассмотрели на заседании 28 сентября
30 сентября 2023, 08:02, ИА Амител
Градостроительный совет Барнаула на очередном заседании 28 сентября отклонил проект небольшого мотеля по адресу ул. Смирнова, 69. По мнению архитекторов, объект не вписывается в данную часть города и на этом месте нужно более высокое здание.
По замыслу автора на существующем фундаменте должна была появиться одноэтажная гостиница с пятью номерами. Автором проекта выступила мастерская Владимира Золотова. На улице Смирнова рядом находится жилой дом и спортивные объекты. Владимир Золотов предложил несколько вариантов мотеля. Он будет в светло-сером стиле. Площадь участка около 1,2 тысячи квадратных метров. Из них под застройку пойдет 291 квадратный метр. Это чуть больше 20%. Всего в мотеле будет пять номеров, один из которых – для персонала. Выполнят благоустройство прилегающей территории.
Однако эксперты не оценили проект. Члены градсовета отметили, что площадь земельного участка позволяет построить на нем здание большей этажности и более современное с точки зрения его архитектурного облика.
"Вам самому нравится?" – обратился к Владимиру Золотову один из членов совета.
Архитектор ответил, что здание восемь лет было недостроенным и поэтому для начала его нужно завершить. Уже потом можно будет думать о том, какой еще объект возвести на участке.
"Это не городской объект, а какой-то сельский павильон", – добавили эксперты.
Архитектор Александр Деринг вообще уверен, что павильон не нужен на данном участке. Лучше, чтобы там было здание больше, причем выше двух этажей.
"Вызывает недоумение и досаду, зачем тут вообще нужен хостел. Даже цвет не совсем уместен", – пояснил Александр Деринг.
"При всем уважении к вам, но проект надо дорабатывать. Это и не гостиница и не мотель", – подытожил заседание председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев.
08:32:55 30-09-2023
По мнению архитекторов, данный объект не вписывается в данную часть города и на этом месте нужно более большое здание.-----это вредители какие-то, а не архитекторы.
14:09:42 30-09-2023
Чего дергаться, все равно пропустят. Как "аквариум" О2 на Партизанской, который тоже вызвал много замечаний, но так и остался в изначальном варианте, в том числе тротуара шириной меньше метра с торчащим крыльцом и нарушением инсоляции существующих домов.