В Барнауле разыскивают парня и девушку, потративших 30 тысяч рублей с чужой карты
7 июня неустановленное лицо тайно похитило iPhone 11, в котором находилась банковская карта
18 июля 2023, 16:08, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле разыскивают парня и девушку, которые тратили деньги с чужой карточки. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
7 июня неустановленное лицо тайно похитило iPhone 11, в котором находилась банковская карта. Позже с нее происходили различные списания – покупки делали в магазинах в районе улицы Чудненко. Общий ущерб для потерпевшей составил 30 тысяч рублей.
Всех, кто смог опознать данных лиц, просят сообщать по телефону 8-913-029-9370 (Дмитрий). Анонимность гарантируют.
16:39:06 18-07-2023
Ну так и пусть полиция ищет, совсем уже обнаглели
17:36:25 18-07-2023
Гость (16:39:06 18-07-2023) Ну так и пусть полиция ищет, совсем уже обнаглели... так они и ищут, а что не так?
18:38:44 18-07-2023
Элен без ребят (17:36:25 18-07-2023) так они и ищут, а что не так? ... Что за попрашайничество ?
09:21:22 19-07-2023
Код айфона знали?