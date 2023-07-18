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В Барнауле разыскивают парня и девушку, потративших 30 тысяч рублей с чужой карты

7 июня неустановленное лицо тайно похитило iPhone 11, в котором находилась банковская карта

18 июля 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле разыскивают парня и девушку, которые тратили деньги с чужой карточки. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул"

7 июня неустановленное лицо тайно похитило iPhone 11, в котором находилась банковская карта. Позже с нее происходили различные списания – покупки делали в магазинах в районе улицы Чудненко. Общий ущерб для потерпевшей составил 30 тысяч рублей.

Всех, кто смог опознать данных лиц, просят сообщать по телефону 8-913-029-9370 (Дмитрий). Анонимность гарантируют.

Комментарии 4

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Гость

16:39:06 18-07-2023

Ну так и пусть полиция ищет, совсем уже обнаглели

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Элен без ребят

17:36:25 18-07-2023

Гость (16:39:06 18-07-2023) Ну так и пусть полиция ищет, совсем уже обнаглели... так они и ищут, а что не так?

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Гость

18:38:44 18-07-2023

Элен без ребят (17:36:25 18-07-2023) так они и ищут, а что не так? ... Что за попрашайничество ?

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Гость

09:21:22 19-07-2023

Код айфона знали?

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