В Барнауле разыскивают парня и девушку, потративших 30 тысяч рублей с чужой карты

7 июня неустановленное лицо тайно похитило iPhone 11, в котором находилась банковская карта

18 июля 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле разыскивают парня и девушку, которые тратили деньги с чужой карточки. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

7 июня неустановленное лицо тайно похитило iPhone 11, в котором находилась банковская карта. Позже с нее происходили различные списания – покупки делали в магазинах в районе улицы Чудненко. Общий ущерб для потерпевшей составил 30 тысяч рублей.

Всех, кто смог опознать данных лиц, просят сообщать по телефону 8-913-029-9370 (Дмитрий). Анонимность гарантируют.