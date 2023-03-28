В Барнауле разыскивают водителя в красной куртке, который наехал на ребенка

Авария произошла 27 марта на улице Чайковского

28 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает неизвестного водителя, который сбил семилетнего мальчика на улице Чайковского, неподалёку от дома № 16А. Как рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения, инцидент произошёл 27 марта в 13:00.

Установлено, что неизвестный водитель за рулём седана белого цвета наехал на ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали.

Предположительно, автомобиль нарушителя – Toyota Platz. Водитель-мужчина был одет в куртку красного цвета.

Жителей города, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.