Юный водитель сбил девушку. Подробности ДТП на пешеходном переходе в Барнауле
За рулём находился 18-летний парень
28 марта 2023, 15:55, ИА Амител
В Барнауле проводят проверку после ДТП на пешеходном переходе, в котором пострадала девушка, сообщает городская Госавтоинспекция.
Напомним, ДТП произошло утром 28 марта на проспекте Ленина недалеко от здания ЦУМа. Изначально указали, что автомобиль сбил девочку-подростка, однако в ГИБДД уточнили, что пострадавшая – 2003 года рождения. За рулём находился 18-летний парень.
"Водитель 2005 года рождения на автомобиле Toyota Corolla нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – пояснили в ведомстве.
Девушка получила травмы – медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Комментарии 1