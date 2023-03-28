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Юный водитель сбил девушку. Подробности ДТП на пешеходном переходе в Барнауле

За рулём находился 18-летний парень

28 марта 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Барнаула
Фото: Госавтоинспекция Барнаула

В Барнауле проводят проверку после ДТП на пешеходном переходе, в котором пострадала девушка, сообщает городская Госавтоинспекция.

Напомним, ДТП произошло утром 28 марта на проспекте Ленина недалеко от здания ЦУМа. Изначально указали, что автомобиль сбил девочку-подростка, однако в ГИБДД уточнили, что пострадавшая – 2003 года рождения. За рулём находился 18-летний парень.

"Водитель 2005 года рождения на автомобиле Toyota Corolla нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – пояснили в ведомстве.

Девушка получила травмы – медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Комментарии 1

  • Надо разрешить детям "сильных мира сего" права покупать с 14 лет. Пусть катаются, им можно. Их папам и мамам тоже все можно!!! А "быдло" пусть по дорогам не ходим, не мешает барам.
    29 марта, Гость   Ответить
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