В Барнауле рецидивист предстанет перед судом за убийство малознакомого собутыльника

Мужчину и ранее неоднократно судили, в том числе за преступления, связанные с лишением жизни

09 июля 2024, 12:29, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле будут судить 55-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве малознакомого мужчины, сообщили в Следкоме Алтайского края.

В ночь с 24 на 25 марта горожанин выпивал в компании друзей в квартире мужчины, с которым его познакомили накануне.

"В ходе застолья между ним и хозяином произошел межличностный конфликт, в результате которого обвиняемый нанес мужчине множественные удары в область жизненно важных органов. Проснувшись утром, злоумышленник обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни. С целью скрыть следы убийства он завернул орудие преступления в платок и выкинул в окно на улицу", – рассказали в СК.

Впоследствии злоумышленника задержали по горячим следам и возбудили против него уголовное дело. Его материалы передали в суд для рассмотрения.

Отмечается, что ранее мужчину уже неоднократно судили, в том числе за преступления, связанные с лишением жизни.