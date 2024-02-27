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В Барнауле решили обанкротить застройщика двух проблемных долгостроев

Решение поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко

27 февраля 2024, 12:02, ИА Амител

Строительство / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Строительство / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле за счет государства будут достраивать ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской и ЖК "Полярная звезда" на Папанинцев, сообщают "Вести Алтай".

Такое решение приняла межведомственная комиссия на совещании в мэрии. Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что это позволит возобновить работы на объектах и достроить, чтобы дольщики получили долгожданное жилье.

"Жемчужину" на улице Партизанской, 76, начали возводить в 2015 году и должны были сдать в 2017-м. К слову, именно застройщика "Жемчужины" обвинили в проблемах жители потрескавшегося дома на улице Партизанской, 70б. А "Полярную звезду" на улице Папанинцев, 143 и 145, планировали достроить в 2020 году, но позже сроки перенесли на 2021-й, а потом – на 2023-й.Как уточняют "Вести Алтай", долгострои возводят разные компании, связанные с бизнесменом Евгением Клейнатовским. Он пояснил, что финансовые проблемы стали причиной срыва сроков.

"Спецкомиссия приняла решение инициировать процедуру банкротства, после – достраивать дома за счет Регионального фонда защиты прав участников долевого строительства. Решение поддержано губернатором Алтайского края Виктором Томенко", – отмечает издание.

Площадка в Научном Городке / Фото: torgi.gov.ru

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Барнаул недвижимость долгострой застройщики Банкротство

Комментарии 3

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Достоевский

12:27:46 27-02-2024

Тут Клейнатовский в интервью заявил что ему 2 гири на ногах мешают, что то похожее было у меня в "Му-му".

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Гость

15:26:41 27-02-2024

В 90-е Клеймановского давно бы уже в Оби утопили. За Гоньбой, в протоке.

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гость

22:26:25 27-02-2024

дорогой свой офис бы продал, мебеля все кожаные....а кто возместит наши потери?!

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