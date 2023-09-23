В Барнауле резко похолодало. Когда в столице Алтайского края снова станет тепло

Конец сентября будет довольно комфортным

23 сентября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

23 сентября в Барнауле началось с дождя и ощутимого похолодания. По данным краевого Гидрометцентра, в этот день ожидается от 11 до 16 градусов тепла, а на большей части региона возможен град в виде ледяной крупы. Последующие дни также будут дождливыми и прохладными.

Как следует из прогноза Gismeteo, холода в столице региона задержатся до вторника, 26 сентября, – в эти дни столбики термометров будут опускаться до +2 градусов.

А вот уже со среды, 27-го числа, воздух прогреется до +19 градусов. Причем до конца месяца температура в светлое время суток также будет комфортной: 28 и 29 сентября – до +17ºC, 30 сентября – до +12ºC, 1 октября – до +14ºC. Дождей после похолодания не ожидается – за исключением 28 сентября. Но и в этот день они будут небольшими.

Начало октября в столице региона также выдастся теплым.