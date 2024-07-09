В Барнауле роддом № 1 присоединится к больнице № 3
Ответственным за реорганизацию назначили главу краевого Минздрава Дмитрия Попова
09 июля 2024, 10:45, ИА Амител
Вид на здание барнаульского роддома № 1 / Фото: vk.com/roddom1_barnaul
Барнаульский роддом № 1 присоединят к городской больнице № 3. Постановление об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Из документа следует, что больница будет реорганизована "в форме присоединения к нему краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Родильный дом № 1". Ответственным за реализацию решения глава региона назначил министра здравоохранения Дмитрия Попова.
С какой целью проводят реорганизацию, пока неизвестно. Сейчас оба медучреждения возглавляет Александр Шпиготский.
10:48:25 09-07-2024
еще кладбище надо присоединить.
закрытый цикл будет.
10:58:51 09-07-2024
Мусик (10:48:25 09-07-2024) еще кладбище надо присоединить.закрытый цикл будет.... Пропустили похоронное бюро.
10:55:15 09-07-2024
В 90 сады закрывали, а 24 медицинские учреждения, процесс медленно но верно идёт к вымиранию.
11:56:27 10-07-2024
Гость (10:55:15 09-07-2024) В 90 сады закрывали, а 24 медицинские учреждения, процесс ме... Забавно, остались еще наивные люди, которые безгранично верят, что нас 145 миллионов? А не 80 в лучшем случае.
11:08:21 09-07-2024
Роддом не закрывают, сливают, значит и административный аппарат и диагностические службы сольют.
12:02:43 09-07-2024
Попов ответственный... Ну всё, кранты моему роддому
12:30:41 09-07-2024
а здание 6-этажки собираются восстанавливать?
10:25:06 10-07-2024
Народ то не плодится. Жизнь не позволяет продолжать жить.