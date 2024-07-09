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В Барнауле роддом № 1 присоединится к больнице № 3

Ответственным за реорганизацию назначили главу краевого Минздрава Дмитрия Попова

09 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Вид на здание барнаульского роддома № 1 / Фото: vk.com/roddom1_barnaul
Вид на здание барнаульского роддома № 1 / Фото: vk.com/roddom1_barnaul

Барнаульский роддом № 1 присоединят к городской больнице № 3. Постановление об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Из документа следует, что больница будет реорганизована "в форме присоединения к нему краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Родильный дом № 1". Ответственным за реализацию решения глава региона назначил министра здравоохранения Дмитрия Попова.

С какой целью проводят реорганизацию, пока неизвестно. Сейчас оба медучреждения возглавляет Александр Шпиготский.

Барнаул медицина здравоохранение

Комментарии 8

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Мусик

10:48:25 09-07-2024

еще кладбище надо присоединить.
закрытый цикл будет.

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Гость

10:58:51 09-07-2024

Мусик (10:48:25 09-07-2024) еще кладбище надо присоединить.закрытый цикл будет.... Пропустили похоронное бюро.

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Гость

10:55:15 09-07-2024

В 90 сады закрывали, а 24 медицинские учреждения, процесс медленно но верно идёт к вымиранию.

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Гость

11:56:27 10-07-2024

Гость (10:55:15 09-07-2024) В 90 сады закрывали, а 24 медицинские учреждения, процесс ме... Забавно, остались еще наивные люди, которые безгранично верят, что нас 145 миллионов? А не 80 в лучшем случае.

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Гость

11:08:21 09-07-2024

Роддом не закрывают, сливают, значит и административный аппарат и диагностические службы сольют.

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Гость

12:02:43 09-07-2024

Попов ответственный... Ну всё, кранты моему роддому

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Гость

12:30:41 09-07-2024

а здание 6-этажки собираются восстанавливать?

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Гость

10:25:06 10-07-2024

Народ то не плодится. Жизнь не позволяет продолжать жить.

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