В Барнауле роддом № 1 присоединится к больнице № 3

Ответственным за реорганизацию назначили главу краевого Минздрава Дмитрия Попова

09 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Вид на здание барнаульского роддома № 1 / Фото: vk.com/roddom1_barnaul

Барнаульский роддом № 1 присоединят к городской больнице № 3. Постановление об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Из документа следует, что больница будет реорганизована "в форме присоединения к нему краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Родильный дом № 1". Ответственным за реализацию решения глава региона назначил министра здравоохранения Дмитрия Попова.

С какой целью проводят реорганизацию, пока неизвестно. Сейчас оба медучреждения возглавляет Александр Шпиготский.