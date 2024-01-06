Дна не достигли. Попов о том, почему закрытие роддомов на Алтае – это логично
Несколько родильных отделений в крае временно закрыли в 2023 году. По словам министра здравоохранения, это вынужденное решение
06 января 2024, 08:51, ИА Амител
Закрытие родильных домов в Барнауле и других городов Алтайского края – временное решение. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Так он прокомментировал прекращение деятельности ряда роддомов в Барнауле (БСМП № 2), Новоалтайске, Бийске и Рубцовске.
По словам Попова, это вынужденная мера. В условиях снижения рождаемости такого количества роддомов не требуется.
Снижаемся, и дна пока не видно
По словам Попова, уровень рождаемости в Алтайском крае, как и по всей стране, неумолимо падает. По этому показателю регион "еще не достиг дна", заметил министр.
Несколько лет назад, когда Алтай был на демографическом пике, в год рождалось порядка 32 тысяч детей. А по итогам 2022 года в крае на свет появилось лишь 17,5 тысячи младенцев. В этом году показатели еще хуже, отметил Попов.
"Оперативный мониторинг нам говорит, что в 2023 году родилось примерно на 700 детей меньше, чем в 2022-м. А это уже меньше 17 тысяч детей", – рассказал Попов.
Он объяснил, что в таких условиях Министерство здравоохранения просто вынуждено менять маршрутизацию пациенток.
Будут роды – вернут роддома
При таком уровне рождаемости нынешнее количество роддомов в Алтайском крае не требуется, отметил Дмитрий Попов.
"Такая история у нас, например, в Новоалтайске, Бийске и Рубцовске. Ранее там работали по два роддома, а сегодня и на один не хватает родов, чтобы обеспечить полную загруженность коек", – сказал министр.Поэтому деятельность отдельных медучреждений решено временно приостановить, а на их месте открыть женские консультации. Например, по этому пути сейчас идет барнаульская БСМП № 2, которая ждет разрешения Минздрава РФ переоборудовать роддом под консультацию.
"Это сложная история. Но мы не идем путем закрытия и безвозвратной ликвидации. Инфраструктуру роддомов мы планируем использовать как женские консультации. Целеполагание – охрана детства и женского здоровья – остается. Если маятник качнется в обратную сторону и рождаемость вернется на прежний уровень, мы сможем быстро вновь развернуть эти роддома", – пояснил Попов. В БСМП № 2 корреспонденту amic.ru рассказывали то же самое. По словам врачей, нужды в большом количестве роддомов сейчас нет. А вот с женскими консультациями ситуация в крае непростая.
09:12:41 06-01-2024
Это логично,т.к. рулит Попов.
09:13:16 06-01-2024
господи, убери этого клоуна отсюда, медицину последнюю угробил
09:25:00 06-01-2024
Зачем рожать если и рожать негде... Роддомов нет...
09:39:36 06-01-2024
Да ладно, вам же сказали, что через три года рождаемость попрёт 🤣🤣🤣🤣🤣
09:56:38 06-01-2024
- "Если маятник качнется в обратную сторону и рождаемость вернется на прежний уровень, мы сможем быстро вновь развернуть эти роддома", – пояснил Попов." - " Несколько лет и рождаемость упала в два раза." ========= Значит за несколько лет, мы жить стало в два раза плохо? Я, как пенсионер из своего "окопа" подтверждаю слова Попова, двумя руками. Карлина, в это время уже не было.
10:33:40 06-01-2024
Гость (09:56:38 06-01-2024) - "Если маятник качнется в обратную сторону и рождаемость ве... Если молодые не рожают, причем здесь Попов? Им сейчас интереснее пялиться в смартфон в автобусе и делать вид, что она не видит стоящую рядом бабулю. Воспитали, блин.
22:20:43 06-01-2024
Гость (10:33:40 06-01-2024) Если молодые не рожают, причем здесь Попов? Им сейчас интере... Я тебе про Фому, а ты про Афоню. Жизнь стала собачей, которая живет на улице. Попов, не последняя спица в правительственной колеснице.
10:49:21 06-01-2024
В одном из детских садиков зааедующая рассказывала, что лет 15-20 назад группы были переполнены, по 30 человек, люди долго стояли в очереди. Сейчас в группах по 13-17 человек, приводи детей хоть завтра. Молодежь рожает меньше, молодежь уезжает. Это демографическая катастрофа. Рожайте, пока есть возможность. Мы вот одного родили, лет через много захотели еще, а здоровье уже не позволило, куча замерзших беременностей...
04:45:06 08-01-2024
Гость (10:49:21 06-01-2024) В одном из детских садиков зааедующая рассказывала, что лет ... Аборты не нужно было делать
10:52:52 06-01-2024
А первый роддом министр с молчановой тоже к ликвидации готовят?
11:23:16 06-01-2024
Главное в расследовании причин почему так, не выйти самим на себя. Почему молодёжь и не только перестаёт рожать? Видимо созданы такие условия жизни на данной местности, что люди уезжают в более благоприятные для жизни и рождения детей регионы. Видимо, взятый ранее курс на туризм, не так уж сильно повлиял на тенденцию молодых оставаться в крае, и не оправдал надежд на закрепление на месте населения . Видимо, все таки надо было взять курс на сельхозмашиностроение, производство товаров, которые могут обеспечить население достаточным уровнем жизни....
13:15:51 06-01-2024
Коренной житель Барнаула (11:23:16 06-01-2024) Главное в расследовании причин почему так, не выйти самим на... Может расскажете, почему тогда в Москве коэффициент рождаемости такой же, как в среднем по России. Там-то чего молодым не хватает?
18:31:42 06-01-2024
Коренной житель Барнаула (11:23:16 06-01-2024) Главное в расследовании причин почему так, не выйти самим на... "Алтайлесмаш", "Сибирь-Техника", АТЗ "Гранд" - это только в самом Барнауле, не считая Рубцовска и остальных.
18:57:24 06-01-2024
Коренной житель Барнаула (11:23:16 06-01-2024) Главное в расследовании причин почему так, не выйти самим на... И ещё, если свернуть с курса капитализма..
12:32:37 06-01-2024
Да не развернут они обратно роддома. Специалисты разбегутся.
13:03:18 06-01-2024
Если женщина всё таки захочет родить, у неё должно быть в порядке женское здоровье. Сейчас же попасть на приём к гинекологу это очень большая проблема. Талонов нет, врачей нет. До регистратуру женской конструкции (БСМП 2) дозвониться нереально, а при личном обращении регистраторы отсылают на ГОСУСЛУГИ (Зачем нужны регистраторы?). На ГОСУСЛУГАХ талонов никогда нет. Таким образом, заниматься женским здоровьем очень проблематично. О какой беременности может быть речь с нерешёнными женскими болезнями?
15:42:12 06-01-2024
Так планируют и работают наши чиновники - стратеги, куда-нибудь кривая да выведет, все само рассосется. При больших объемах жилищного строительства в Индустриальном районе Барнаула вовремя по нормам комплексно не строили детские сады, школы, поликлиники и пришли к острой недостаточности социальной инфраструктуры. Новую поликлинику двадцать лет "собирались" строить и еще четыре последних года строят. Не все дети смогли пойти в садики №266, №273 и школу №137 рядом с домом.
16:03:19 06-01-2024
Мы вот одного родили, лет через много захотели------ рожать надо подряд, столько, скольким можете и хотите ума дать. Мы вот родили двоих подряд, и больше вобще никогда не захотели!)
17:23:10 06-01-2024
Больница на Титова стоит как памятник на матросова то же законсервирована, за все это платятся деньги, теперь еще роддома добавят. А люди ходят в свинарники это я про Калинина и Бехтерева. Роспотребнадзор зайдите в эти здания и выдайте заключение о их закрытии пока гром не грянул.
04:47:42 08-01-2024
Гость (17:23:10 06-01-2024) Больница на Титова стоит как памятник на матросова то же зак... Мой роддом, вся семья здесь рожали, три поколения. А стоил мой папа, и шестижтажку
22:56:10 06-01-2024
Господин Попов это винтик у Губера нищего региона. Какое здесь процветание и рост посмотрите больничный комплекс на Титова это конец .
23:07:19 06-01-2024
Скоро восстановится рождаемость, даже лучше будет, сейчас активно миганты приезжают.
23:50:40 06-01-2024
Развернуть можно салфетку на столе. А развернуть роддом? Ну-ну, стратеги. А где вы специалистов наберете, оборудование? Или с улицы переквалифицируете? Зачем специалисту идти работать в "развернутый" роддом? А как к роженицам передачки передавать, если в другом городе? Беда-печаль в головках некоторых стратегов.