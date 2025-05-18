В Барнауле рядом со школой жестоко избили мужчину

Очевидцы вызвали скорую

18 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Барнауле 17 мая на улице Шукшина, 30, несколько человек избили мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул".

Со слов очевидцев, это произошло прямо перед входом на территорию школы.

"Очевидцы вызвали скорую, у пострадавшего была травма головы", – сказано в публикации.

Ранее подросток жестоко избил девочку возле школы № 8 в Горно-Алтайске. На видео, распространившемся в соцсетях, школьники наблюдают за тем, как агрессор бьет девочку, в том числе и по лицу. Пострадавшая уже не может встать, однако подросток продолжает ее бить. Потерпевшую госпитализировали.