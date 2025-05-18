В Барнауле рядом со школой жестоко избили мужчину
Очевидцы вызвали скорую
18 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22
В Барнауле 17 мая на улице Шукшина, 30, несколько человек избили мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул".
Со слов очевидцев, это произошло прямо перед входом на территорию школы.
"Очевидцы вызвали скорую, у пострадавшего была травма головы", – сказано в публикации.
Ранее подросток жестоко избил девочку возле школы № 8 в Горно-Алтайске. На видео, распространившемся в соцсетях, школьники наблюдают за тем, как агрессор бьет девочку, в том числе и по лицу. Пострадавшая уже не может встать, однако подросток продолжает ее бить. Потерпевшую госпитализировали.
10:07:33 18-05-2025
Трудовик ?
11:15:04 18-05-2025
Гость (10:07:33 18-05-2025) Трудовик ?... Шаловливый физрук.😁
11:06:56 18-05-2025
Лежачего не бьют, до первой крови, так ещё понятно, а это уже совсем люди звереют. 🤣, теряют человеческий облик.
13:46:25 18-05-2025
Гость (11:06:56 18-05-2025) Лежачего не бьют, до первой крови, так ещё понятно, а это уж... Бьют до второй?
15:03:07 18-05-2025
Гость (13:46:25 18-05-2025) Бьют до второй?... Не надо к слову придираться, смысл понятен: неоправданная жестокость происходит. И до второй, и до третей, если хотите.
14:17:54 18-05-2025
Гость (11:06:56 18-05-2025) Лежачего не бьют, до первой крови, так ещё понятно, а это уж... Да ладно!
Район на район бились - только колы из заборов об хребты и головы трещали.
18:25:36 18-05-2025
Кхм... (14:17:54 18-05-2025) Да ладно!Район на район бились - только колы из заборов ... Кхмы... трудное у тебя было детство.
19:11:15 18-05-2025
Насмотрелась шпана тесака и давай продвигать движение окупай педофиляй, малолетки хуже зверья бьют лежачих, по голове прыгают и еще снимают происходящее ведь надо же похвастаться а потом на суде глазки опускают все такие невинные.
Ну или другой вариант те кто плохо учится или учится не желает, приходят в школу чисто покуражится им сделали замечание а они огрызаться, знают черти что их пальцем не тронут и борзеют, получили отрицательную оценку обиделись и пошли разбираться, требуя в грубой форме исправить двойку на пятерку, отказ избиение или получили оплевуху за длинный язык, пришло осознание того что учитель все же может тронуть затаили обиду и давай после школы караулить да толпой на одного.
10:14:01 19-05-2025
Антон (19:11:15 18-05-2025) Насмотрелась шпана тесака и давай продвигать движение окупай... капец фантазия у тебя,болезного , разыгралась. С чего ты взял. что это учитель? Может просто алкашня мимо школы шла и что то не поделила.
14:07:20 19-05-2025
это который показывал что в штанах детям? или кто?