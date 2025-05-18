НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле рядом со школой жестоко избили мужчину

Очевидцы вызвали скорую

18 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Барнауле 17 мая на улице Шукшина, 30, несколько человек избили мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул".

Со слов очевидцев, это произошло прямо перед входом на территорию школы.

"Очевидцы вызвали скорую, у пострадавшего была травма головы", – сказано в публикации.

Ранее подросток жестоко избил девочку возле школы № 8 в Горно-Алтайске. На видео, распространившемся в соцсетях, школьники наблюдают за тем, как агрессор бьет девочку, в том числе и по лицу. Пострадавшая уже не может встать, однако подросток продолжает ее бить. Потерпевшую госпитализировали.

Барнаул Происшествия

Комментарии 10

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Гость

10:07:33 18-05-2025

Трудовик ?

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Кхм...

11:15:04 18-05-2025

Гость (10:07:33 18-05-2025) Трудовик ?... Шаловливый физрук.😁

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Гость

11:06:56 18-05-2025

Лежачего не бьют, до первой крови, так ещё понятно, а это уже совсем люди звереют. 🤣, теряют человеческий облик.

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Гость

13:46:25 18-05-2025

Гость (11:06:56 18-05-2025) Лежачего не бьют, до первой крови, так ещё понятно, а это уж... Бьют до второй?

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Гость

15:03:07 18-05-2025

Гость (13:46:25 18-05-2025) Бьют до второй?... Не надо к слову придираться, смысл понятен: неоправданная жестокость происходит. И до второй, и до третей, если хотите.

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Кхм...

14:17:54 18-05-2025

Гость (11:06:56 18-05-2025) Лежачего не бьют, до первой крови, так ещё понятно, а это уж... Да ладно!
Район на район бились - только колы из заборов об хребты и головы трещали.

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Гость

18:25:36 18-05-2025

Кхм... (14:17:54 18-05-2025) Да ладно!Район на район бились - только колы из заборов ... Кхмы... трудное у тебя было детство.

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Антон

19:11:15 18-05-2025

Насмотрелась шпана тесака и давай продвигать движение окупай педофиляй, малолетки хуже зверья бьют лежачих, по голове прыгают и еще снимают происходящее ведь надо же похвастаться а потом на суде глазки опускают все такие невинные.

Ну или другой вариант те кто плохо учится или учится не желает, приходят в школу чисто покуражится им сделали замечание а они огрызаться, знают черти что их пальцем не тронут и борзеют, получили отрицательную оценку обиделись и пошли разбираться, требуя в грубой форме исправить двойку на пятерку, отказ избиение или получили оплевуху за длинный язык, пришло осознание того что учитель все же может тронуть затаили обиду и давай после школы караулить да толпой на одного.

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Гость

10:14:01 19-05-2025

Антон (19:11:15 18-05-2025) Насмотрелась шпана тесака и давай продвигать движение окупай... капец фантазия у тебя,болезного , разыгралась. С чего ты взял. что это учитель? Может просто алкашня мимо школы шла и что то не поделила.

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Гость

14:07:20 19-05-2025

это который показывал что в штанах детям? или кто?

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