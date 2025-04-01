НОВОСТИПроисшествия

В Сибири подростка решили перевести в другую школу, после того как его избили на уроке

Драка произошла на глазах у учительницы, но она не вмешалась

01 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Новосибирске мама восьмиклассника решила перевести своего ребенка в другую школу после того, как его избили на уроке на глазах у учительницы. Об этом женщина рассказала "КП-Новосибирск".

14-летний подросток совсем недавно перевелся в школу. На одном из уроков обществознания он повздорил с одноклассником.

"Во время занятия одноклассник кинул в моего сына тряпкой, сын бросил эту тряпку обратно в того мальчика. Дисциплины в классе не было никакой: почему уже в этот момент учительница не вмешалась и не остановила детей, я не знаю. Он начал бить моего сына прямо на уроке, на глазах у учительницы. А что она сделала? Пошла кому-то позвонить, оставила учеников одних в классе", – рассказала мать школьника.

На перемене классный руководитель решила поговорить с восьмиклассниками. При этом педагог не стала звонить маме избитого школьника – она узнала об этом уже от сына.

"Он написал, что была драка, у него сильно разболелась голова, из-за чего он пошел домой. А классный руководитель потом у меня еще спрашивала, почему он не на занятии. И на мои вопросы заявила: дирекцию известила", – поделилась женщина.

Бабушка восьмиклассника отвезла его в травмпункт, мальчика положили в больницу. Изначально были подозрения на компрессионный перелом, но они не подтвердились.

Мама школьника написала заявление в полицию, прокуратуру и Следком. Началась проверка. В прокуратуре женщине ответили, что изложенные ею факты подтвердились. В отношении директора школы вынесено представление.

Женщина также подчеркивает, что ни учитель, на уроке которого произошла драка, ни классный руководитель так и не извинились ни перед ней, ни перед ее сыном. По ее словам, на контакт вышла лишь директор школы – она извинилась.

Мать школьника твердо решила, что ее сын больше не будет учиться в этой школе.

"После окончания учебного года я переведу сына в другую школу. Куда именно, пока не решила", – сказала она.

Новосибирская область Происшествия дети школы Сибирь Учителя

Комментарии 15

Avatar Picture
user

17:04:39 01-04-2025

слабак, потом эти люди вырастаю и не чего без помощи мамки сделать не могут!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

22:07:27 01-04-2025

user (17:04:39 01-04-2025) слабак, потом эти люди вырастаю и не чего без помощи мамки с... Тут надо в комплексе смотреть. Я и вы на том уроке не был.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
b32x

01:01:38 02-04-2025

user (17:04:39 01-04-2025) слабак, потом эти люди вырастаю и не чего без помощи мамки с... Поддерживаю, пацан слабак! Это школа обычная. По себе не равняю но раньше не кто не парился пацаны подрались да ладно. Тех кто сдал родителям называли крыса.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:12 01-04-2025

14-летний подросток совсем недавно перевелся в школу. ---- и причина та же, что и теперь?)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:00 01-04-2025

Сейчас нет требований по дисциплине учеников в школах?
Из такой школы необходимо бежать, но где гарантии, что в других школах будет нормально.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:01:51 01-04-2025

Мамочкам верить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:31 01-04-2025

А что было делать бедной училке? Вмешаться в надежде унять потасовку значит в свою очередь получить зуботычину по меньшей мере от одного из разъярённых драчунов без права на ответную оплеуху, чреватую увольнением за "нарушение педагогической этики"...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:31:36 01-04-2025

А что бесправная учительница могла сделать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:34 01-04-2025

гость (18:31:36 01-04-2025) А что бесправная учительница могла сделать?... Конечно, надо было сделать вид, что она не при делах. Других осуждаем за равнодушие, а с учителей прямые обязанности готовы снять.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:50:16 01-04-2025

Гость (20:19:34 01-04-2025) Конечно, надо было сделать вид, что она не при делах. Других... И-и-и,где предложение и разъяснение что должен был делать учитель в таком случае,если ему даже запрещено повышать голос????

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:02 01-04-2025

Всегда пацаны дрались в школе, это мужское естество - лидерство, агрессия. Бывало, кто-то и по соплям получал. Компрессионных переломов не было, мамашки по прокуратурам не бегали - работали потому что.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

22:14:16 01-04-2025

Гость (21:38:02 01-04-2025) Всегда пацаны дрались в школе, это мужское естество - лидерс... Что за быдлячество?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:13:32 02-04-2025

Гость (21:38:02 01-04-2025) Всегда пацаны дрались в школе, это мужское естество - лидерс... Прям на уроках?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:57 02-04-2025

Ну если молодые бычкИ закусились, то и на уроке. Молодость, кураж. Через урок уже помирились. Никогда мамашки к прокурору не бегали. Так мужчину не воспитаешь...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:26:19 03-04-2025

Ребёнок, дайте угадаю, воспитывается без отца, мамой и бабушкой?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров