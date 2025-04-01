В Сибири подростка решили перевести в другую школу, после того как его избили на уроке

Драка произошла на глазах у учительницы, но она не вмешалась

01 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Новосибирске мама восьмиклассника решила перевести своего ребенка в другую школу после того, как его избили на уроке на глазах у учительницы. Об этом женщина рассказала "КП-Новосибирск".

14-летний подросток совсем недавно перевелся в школу. На одном из уроков обществознания он повздорил с одноклассником.

"Во время занятия одноклассник кинул в моего сына тряпкой, сын бросил эту тряпку обратно в того мальчика. Дисциплины в классе не было никакой: почему уже в этот момент учительница не вмешалась и не остановила детей, я не знаю. Он начал бить моего сына прямо на уроке, на глазах у учительницы. А что она сделала? Пошла кому-то позвонить, оставила учеников одних в классе", – рассказала мать школьника.

На перемене классный руководитель решила поговорить с восьмиклассниками. При этом педагог не стала звонить маме избитого школьника – она узнала об этом уже от сына.

"Он написал, что была драка, у него сильно разболелась голова, из-за чего он пошел домой. А классный руководитель потом у меня еще спрашивала, почему он не на занятии. И на мои вопросы заявила: дирекцию известила", – поделилась женщина.

Бабушка восьмиклассника отвезла его в травмпункт, мальчика положили в больницу. Изначально были подозрения на компрессионный перелом, но они не подтвердились.

Мама школьника написала заявление в полицию, прокуратуру и Следком. Началась проверка. В прокуратуре женщине ответили, что изложенные ею факты подтвердились. В отношении директора школы вынесено представление.

Женщина также подчеркивает, что ни учитель, на уроке которого произошла драка, ни классный руководитель так и не извинились ни перед ней, ни перед ее сыном. По ее словам, на контакт вышла лишь директор школы – она извинилась.

Мать школьника твердо решила, что ее сын больше не будет учиться в этой школе.