В Сибири подростка решили перевести в другую школу, после того как его избили на уроке
Драка произошла на глазах у учительницы, но она не вмешалась
01 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
В Новосибирске мама восьмиклассника решила перевести своего ребенка в другую школу после того, как его избили на уроке на глазах у учительницы. Об этом женщина рассказала "КП-Новосибирск".
14-летний подросток совсем недавно перевелся в школу. На одном из уроков обществознания он повздорил с одноклассником.
"Во время занятия одноклассник кинул в моего сына тряпкой, сын бросил эту тряпку обратно в того мальчика. Дисциплины в классе не было никакой: почему уже в этот момент учительница не вмешалась и не остановила детей, я не знаю. Он начал бить моего сына прямо на уроке, на глазах у учительницы. А что она сделала? Пошла кому-то позвонить, оставила учеников одних в классе", – рассказала мать школьника.
На перемене классный руководитель решила поговорить с восьмиклассниками. При этом педагог не стала звонить маме избитого школьника – она узнала об этом уже от сына.
"Он написал, что была драка, у него сильно разболелась голова, из-за чего он пошел домой. А классный руководитель потом у меня еще спрашивала, почему он не на занятии. И на мои вопросы заявила: дирекцию известила", – поделилась женщина.
Бабушка восьмиклассника отвезла его в травмпункт, мальчика положили в больницу. Изначально были подозрения на компрессионный перелом, но они не подтвердились.
Мама школьника написала заявление в полицию, прокуратуру и Следком. Началась проверка. В прокуратуре женщине ответили, что изложенные ею факты подтвердились. В отношении директора школы вынесено представление.
Женщина также подчеркивает, что ни учитель, на уроке которого произошла драка, ни классный руководитель так и не извинились ни перед ней, ни перед ее сыном. По ее словам, на контакт вышла лишь директор школы – она извинилась.
Мать школьника твердо решила, что ее сын больше не будет учиться в этой школе.
"После окончания учебного года я переведу сына в другую школу. Куда именно, пока не решила", – сказала она.
17:04:39 01-04-2025
слабак, потом эти люди вырастаю и не чего без помощи мамки сделать не могут!
22:07:27 01-04-2025
user (17:04:39 01-04-2025) слабак, потом эти люди вырастаю и не чего без помощи мамки с... Тут надо в комплексе смотреть. Я и вы на том уроке не был.
01:01:38 02-04-2025
user (17:04:39 01-04-2025) слабак, потом эти люди вырастаю и не чего без помощи мамки с... Поддерживаю, пацан слабак! Это школа обычная. По себе не равняю но раньше не кто не парился пацаны подрались да ладно. Тех кто сдал родителям называли крыса.
17:11:12 01-04-2025
14-летний подросток совсем недавно перевелся в школу. ---- и причина та же, что и теперь?)
17:38:00 01-04-2025
Сейчас нет требований по дисциплине учеников в школах?
Из такой школы необходимо бежать, но где гарантии, что в других школах будет нормально.
18:01:51 01-04-2025
Мамочкам верить?
18:18:31 01-04-2025
А что было делать бедной училке? Вмешаться в надежде унять потасовку значит в свою очередь получить зуботычину по меньшей мере от одного из разъярённых драчунов без права на ответную оплеуху, чреватую увольнением за "нарушение педагогической этики"...
18:31:36 01-04-2025
А что бесправная учительница могла сделать?
20:19:34 01-04-2025
гость (18:31:36 01-04-2025) А что бесправная учительница могла сделать?... Конечно, надо было сделать вид, что она не при делах. Других осуждаем за равнодушие, а с учителей прямые обязанности готовы снять.
22:50:16 01-04-2025
Гость (20:19:34 01-04-2025) Конечно, надо было сделать вид, что она не при делах. Других... И-и-и,где предложение и разъяснение что должен был делать учитель в таком случае,если ему даже запрещено повышать голос????
21:38:02 01-04-2025
Всегда пацаны дрались в школе, это мужское естество - лидерство, агрессия. Бывало, кто-то и по соплям получал. Компрессионных переломов не было, мамашки по прокуратурам не бегали - работали потому что.
22:14:16 01-04-2025
Гость (21:38:02 01-04-2025) Всегда пацаны дрались в школе, это мужское естество - лидерс... Что за быдлячество?
07:13:32 02-04-2025
Гость (21:38:02 01-04-2025) Всегда пацаны дрались в школе, это мужское естество - лидерс... Прям на уроках?
12:50:57 02-04-2025
Ну если молодые бычкИ закусились, то и на уроке. Молодость, кураж. Через урок уже помирились. Никогда мамашки к прокурору не бегали. Так мужчину не воспитаешь...
06:26:19 03-04-2025
Ребёнок, дайте угадаю, воспитывается без отца, мамой и бабушкой?