В Барнауле с 1 февраля изменится схема движения автобусов № 1
Транспорт будет заезжать на улицы Сергея Семенова и 65 лет Победы
30 января 2025, 11:35, ИА Амител
В Барнауле с 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 1, сообщили в телеграм-канале мэрии.
Отмечается, что автобусы № 1 ездили по измененной схеме без заезда на улицы Сергея Семенова и 65 лет Победы, так как на них ремонтировали дороги. Теперь же автобусы возвращаются к первоначальной схеме движения и будут вновь заезжать на эти улицы.
️"Движение будет организовано по ул. Солнечная Поляна до ул. Энтузиастов, далее – ул. 65 лет Победы, ул. Сергея Семенова, ул. Солнечная Поляна и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Солнечная Поляна – ул. Сергея Семенова – ул. 65 лет Победы – ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна и далее по маршруту", – говорится в сообщении.
30 января глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что город заинтересован в обновлении пассажирского транспорта. Мэр отметил, что благодаря правительству края и губернатору Виктору Томенко город обновляет пассажирский транспорт и эту работу необходимо продолжать.
12:44:34 30-01-2025
Замечательно, к экскурсионному движению маршрута добавится еще две остановки. К центру города всего за два часа. И это если автобус не застрянет на Ускова. Пешком станет намного быстрее добираться. Да какой же безголовый эти маршруты составляет.
12:53:05 30-01-2025
И не придерешься(
В отдаленных районах есть автобусный маршрут, вот только куда на нем ездить жителям? У них, наверно, времени вагон, делать нечего, катайся себе на втобусе!
13:48:36 30-01-2025
Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, сколько в бездарной организации системы и маршрутов ОТ. Для удобства и удовлетворения спроса наиболее эффективно наличие магистральных трамвайных линий, которые связывали бы кратчайшим образом самые востребованные точки города.города. Это прежде всего площадь Советов. Если провести 2 новых участка трамвайной линии от площади Октября до улицы Анатолия и от улицы Советской Армии по Павловскому тракту до Солнечной поляны, то вместо маятникообразного перемещения ежедневно утром в одну сторону вечером в другую, это позволит разгрузить потоки и ОТ на площади Советов наполовину. Одна половина на север, другая половина - на Павловский тракт через Челюскинцев. Вместо токсичных и забитых автобусов на 20 маршрутах на проспекте Ленина 2-3 трамвайных маршрута с частым курсирование и пересадкой на локальные автобусы по пути следования уже в других частях города. Тогда действительно можно будет говорить о заботе о воздухе. А то, что творит администрация сейчас - только хуже. Неудобные петляющие маршруты с толчеей в часы пик и бездарной тратой времени. Такой ОТ никогда не переменит людей с частных автомобилей, Пробки и грязный воздух будут пожирать все большую территорию города все с большей интенсивностью. Некомпетентность и безответственность тому виной.
Я пишу об этом в комитет по транспорту регулярно уже 2 года. Но нужно больше обращений.
15:17:32 30-01-2025
Евгений Иванов (13:48:36 30-01-2025) Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, ...
да пиши дальше. и надейся, что твои обращения что-то изменят. их даже никто не читает.
17:33:59 30-01-2025
Гость (15:17:32 30-01-2025) да пиши дальше. и надейся, что твои обращения что-то изм... Я прекрасно знаю, что мои обращения никто не читает в администрации. Это ясно по содержанию отписок, иногда ответственные лица в этом сами сознаются. Но как говорится, вода точит камень. По крупицам понимание рано или поздно доберется и до чиновников. Это было бы намного быстрее, если бы другие жители, поступали как я, а не молчали. Прием обращений очень прост
15:53:35 30-01-2025
Евгений Иванов (13:48:36 30-01-2025) Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, ... И на такие длинные маршруты перевозчикам естественно не хватит текущей стоимости проезда. Везде неэффективность.
20:19:17 30-01-2025
Евгений Иванов (13:48:36 30-01-2025) Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, 2-3 трамвайных маршрута с частым курсирование и пересадкой на локальные автобусы по пути следования уже в других частях города... Вот-вот, пересадка! Увеличение стоимости поездки в 2 раза. На личном авто дешевле.
14:00:37 01-02-2025
Евгений Иванов (13:48:36 30-01-2025) Проблема не столько в отсутствии единиц техники ОТ, ... Вообще-то, это единственный маршрут, на котором можно доехать без пересадки из Ленинского района до новостроек. Не думайте только о себе любимом.
16:33:48 30-01-2025
Ну и ну, Космонавтов опять для пассажиров не доступен. Количество трамваев 1 сократили, 25 автобус блаженный и ничего для логистики.
06:47:04 31-01-2025
Ах (16:33:48 30-01-2025) Ну и ну, Космонавтов опять для пассажиров не доступен. Колич... троллейбус еще
19:56:55 30-01-2025
Из Индустриального района вместо 20-30 мин до Ленинского и Змеиногорского тракта по объездной, но администрация делает маршруты протяженностью 2-3 часа.
19:57:41 30-01-2025
Уничтожили 29 маршрут , а что в замен, даже гараж на Космонавтов отобрали.
23:19:38 30-01-2025
Давно пора вернуться к советской схеме транспортной Когда были с базовые станции типа Спарпак на которых была пересадка. А не гонять пригородные маршруты по всему городу , даже где трамвай с одного конца через весь город катается убрали тройку советской армии что улучшили да теперь они собирают по всему городу пассажиров ошкуряя автобусы.
29 маршрут вообще высер непонятно чей газелька выезжает с конечной уже битком и едет на гору также никого не высаживая не пересаживая (люди за дежурку уже считали) не когда не понимал такой рентабельности
06:48:40 31-01-2025
Гость (23:19:38 30-01-2025) Давно пора вернуться к советской схеме транспортной Когда бы... купите себе запятых грамм 300. читать больно
06:23:53 31-01-2025
Не понятно зачем 60 катается на Солнечную. О всегда забит. Поворачивал бы на Антона Петрова в сторону Малахова. Да наши бы желания да в годову властям. И когда будут ездить автобусы на 60 маршруте? Мэр прежний? Ничего не слышно. Когда новый приступит к своим обязанностям?
08:20:31 31-01-2025
Раньше было из каждого района транспорт шёл в центр и так и должно, теперь транспорта мало и они пускают его через все районы это как теперь новый номер 10 и постепенно 53. Однажды ехал на 10 я думал я сума сойду. Весь гребоный город объезжает, ни нагой больше ... Это издевательство над людьми с этим общественным транспортом...
08:34:04 31-01-2025
С Солнечной поляны до Старого базара уехать в час пик практически не возможно, всегда полные. Пустили через Индустриальный район 1, 60, 6 там люди, им надо, а остальные - подождут, с пересадками поедут. 24 автобус оказался вдруг нерентабельным. Это называется забота о горожанах.
17:34:43 01-02-2025
Мне нравятся на данном этапе маршруты 1 и 60 с дальнего расстояния удобно ехать без пересадок , полагаю, что маршрут продуман хорошо....