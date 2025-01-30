В Барнауле с 1 февраля изменится схема движения автобусов № 1

Транспорт будет заезжать на улицы Сергея Семенова и 65 лет Победы

30 января 2025, 11:35, ИА Амител

Фото: Ant Rozetsky / unsplash.com

В Барнауле с 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 1, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что автобусы № 1 ездили по измененной схеме без заезда на улицы Сергея Семенова и 65 лет Победы, так как на них ремонтировали дороги. Теперь же автобусы возвращаются к первоначальной схеме движения и будут вновь заезжать на эти улицы.

️"Движение будет организовано по ул. Солнечная Поляна до ул. Энтузиастов, далее – ул. 65 лет Победы, ул. Сергея Семенова, ул. Солнечная Поляна и далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Солнечная Поляна – ул. Сергея Семенова – ул. 65 лет Победы – ул. Энтузиастов – ул. Солнечная Поляна и далее по маршруту", – говорится в сообщении.

Схема движения автобуса № 1 / Изображение: t.me/barnaul_org

30 января глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что город заинтересован в обновлении пассажирского транспорта. Мэр отметил, что благодаря правительству края и губернатору Виктору Томенко город обновляет пассажирский транспорт и эту работу необходимо продолжать.