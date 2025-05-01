В Барнауле с 1 мая подорожал проезд в общественном транспорте до 40 рублей

Стоимость билета выросла сразу на 5 рублей

01 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожал до 40 рублей. Стоимость билетов выросла сразу на 5 рублей и на 10 рублей – за год.

Теперь на маршрутах с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами проезд стоит одинаково – 40 рублей. При этом перевозчики откровенно заявляли, что и при таком тарифе они не будут покупать новые автобусы.

Для тех, кто хочет сэкономить на проезде, в Барнауле ввели специальную тарифную линейку:

– по проездному "Для граждан", действующему в электротранспорте, – 31 рубль (стоимость проездного на месяц – 1860 рублей без ограничения поездок);

– по "Единому проездному" – 31 рубль (стоимость проездного на 50 поездок – 1550 рублей, на 42 поездки – 1300 рублей, на 20 поездок – 620 рублей);

– по "Электронному кошельку" – 33 рубля;

– по "Курьерскому проездному" – 34 рубля (стоимость проездного на месяц – 3400 рублей без ограничения поездок);

– по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) повышение составит всего 1 рубль – от 12 до 19 рублей.

В последний раз тарифы поднимали в мае 2024 года. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте повысили с 28 рублей до 30 рублей. В декабре 2021-го – с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля соответственно. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.