В Барнауле с 1 мая подорожал проезд в общественном транспорте до 40 рублей
Стоимость билета выросла сразу на 5 рублей
01 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожал до 40 рублей. Стоимость билетов выросла сразу на 5 рублей и на 10 рублей – за год.
Теперь на маршрутах с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами проезд стоит одинаково – 40 рублей. При этом перевозчики откровенно заявляли, что и при таком тарифе они не будут покупать новые автобусы.
Для тех, кто хочет сэкономить на проезде, в Барнауле ввели специальную тарифную линейку:
– по проездному "Для граждан", действующему в электротранспорте, – 31 рубль (стоимость проездного на месяц – 1860 рублей без ограничения поездок);
– по "Единому проездному" – 31 рубль (стоимость проездного на 50 поездок – 1550 рублей, на 42 поездки – 1300 рублей, на 20 поездок – 620 рублей);
– по "Электронному кошельку" – 33 рубля;
– по "Курьерскому проездному" – 34 рубля (стоимость проездного на месяц – 3400 рублей без ограничения поездок);
– по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) повышение составит всего 1 рубль – от 12 до 19 рублей.
В последний раз тарифы поднимали в мае 2024 года. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте повысили с 28 рублей до 30 рублей. В декабре 2021-го – с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля соответственно. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.
07:58:51 01-05-2025
радость-то какая!!! как все пракрасно!
08:04:04 01-05-2025
жаль что это не отразится ни на графике , ни на качестве
08:28:21 01-05-2025
Шинник (08:04:04 01-05-2025) жаль что это не отразится ни на графике , ни на качестве... Это отразится еще одним слоем жира на фейсах вечно недополучающих прибыль "бизнесменов" и на карманах "эффективных" менеджеров из администрации, которые их покрывают.
08:32:08 01-05-2025
Шинник (08:04:04 01-05-2025) жаль что это не отразится ни на графике , ни на качестве... Ну почему не отразится, будет ещё хуже😎😄
08:44:00 01-05-2025
Шинник (08:04:04 01-05-2025) жаль что это не отразится ни на графике , ни на качестве... купите логана за писот - и катайтесь на здоровье.
то на то и выйдет - но время и нервы сбережете.
прям же толкают в это - а вы всё никак.
08:30:03 01-05-2025
и эти люди ругаются на самокаты 🤣
08:31:10 01-05-2025
"С праздником!"
10:28:12 01-05-2025
Вчера писали,что годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась и превышает среднюю по РФ.
КАКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ЭТОГО СДЕЛАЛИ ВЛАСТИ?
Жилье супер дорогое ,съемное жилье еще дороже. Масло,сыр,мясо...Это не про нас и не для нас(((
Многие в крае,к примеру, могут позволить себе укрепить здоровье в Белокурихе, отдохнуть в Горном?
Амик, напишите, пожалуйста, сколько в % отношении людей отдыхает в Белокурихе! А это ведь совсем рядом...
15:12:32 01-05-2025
Чем беднее край, тем быстрее он умирает.
15:34:43 01-05-2025
Перевозчики в очередной раз показали абсолютную бесполезность администрации города.
17:46:29 01-05-2025
Вот вам история. В мою организацию пришёл водитель, который много лет проработал на маршрутах ( 58, 46, и т.д.) Пришёл, только потому. что мы работаем в белую, хоть и ЗП не высокая и чистенькиа автомобили, которые обслуживаются по ТО. Он постоянно рассказывает, как он круто зарабатывал, будучи водителем маршрутки пару-тройку лет назад. Он говорил, что 10 тысяч рублей они зарабатывали к 18-20 часам, и более работать уже не хотели. И плевать им было на то, что они возят горожан. Они бабки заработали - им хорошо, можно ехать домой. А на обязательства перед городом им наплевать. Сейчас то же самое происходит. Те же маршруты - 50, 58 и подобные, уже в 20-15 начинают орать пассажирам, что едут до конечной и домой. И плевать они хотели на контракты и обязательства перед городом. А то что у многих горожан, работающих на заводах и в сфере обслуживания график - до 21-23 часов. Городские власти постоянно твердят, чтобы граждане пересаживались на общественный транспорт, чтобы минимизировать пробки в городе. А как это возможно при таком исполнении обязанностей перевозчиков? Я считаю, что таких перевозчиков и покрывающих их деятельность нужно наказывать не только рублём, но и уголовкой.
01:06:06 02-05-2025
горжитель (17:46:29 01-05-2025) Вот вам история. В мою организацию пришёл водитель, который ... Никто не проверяет качество услуг перевозчиков. А если проверяют то для галочки в удобное для себя и перевозчика время. Никто из проверяющих не поедет утром в час пик летом в жару и духоту в автобусах где нет ни кондиционеров ни открывающихся окон, чтобы ощутить качество услуг. Никто из проверяющих и ответственных не будет выходить вечером и мониторить реальное количество автобусов. Правда жизни
18:20:24 01-05-2025
Пока пассажироперевозки не будут принадлежать государству - всё бесполезно. Вот это повышение - это лишь на размер инфляции. С чего лучше должно стать-то?
20:06:18 01-05-2025
С праздником Весны и Труда, товарищи барнаульцы! С Днём международной солидарности трудящихся всех стран!
Неужели нашим начальникам нельзя было отложить рост проезда до 15 мая, когда пройдут все значимые праздники, особенно,80-летие ВЕликой Победы Советского народа над международным фашизмом.
20:44:46 03-05-2025
Всех с праздниками) а ещё можно на работу всем городом собраться и пешком пойти,вот они обалдеют))