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В Барнауле с 1 мая подорожает проезд в общественном транспорте до 40 рублей

Новая цена билета коснется всех видов транспорта

04 апреля 2025, 13:28, ИА Амител

Фото: Pau Casals / unsplash.com
Фото: Pau Casals / unsplash.com

Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожает до 40 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

3 апреля в администрации состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию. На нем обсудили инициированную барнаульскими пассажироперевозчиками экономическую обоснованность повышения стоимости проезда на маршрутах, работающих по регулируемому тарифу.

Сейчас стоимость поездки в городе составляет до 35 рублей.

"С учетом сложившейся величины эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам – 40 рублей для всех видов транспорта", – говорится в сообщении.

Также проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа. В таком случае стоимость одной поездки с 1 мая составит:

  • по проездному "Для граждан", действующему в электротранспорте, – 31 рубль (стоимость проездного на месяц – 1860 рублей без ограничения поездок);
  • по "Единому проездному" – 31 рубль (стоимость проездного на 50 поездок – 1550 рублей, на 42 поездки – 1300 рублей, на 20 поездок – 620 рублей);
  • по "Электронному кошельку" – 33 рубля;
  • по "Курьерскому проездному" – 34 рубля (стоимость проездного на месяц – 3400 рублей без ограничения поездок);
  • по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) повышение составит всего 1 рубль – от 12-19 рублей.

Новые тарифы в общественном транспорте города Барнаула с 1 мая 2025 года / barnaul.org

На заседании также выступили руководители пассажироперевозящих организаций. Директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко отметил, что изменение тарифов в 2024 году помогло снизить текучку кадров, а новое повышение позволит направить средства на ремонт подвижного состава. А гендиректор "Евробус-плюс" Роман Арапов сообщил о закупке пяти автобусов большой вместимости за 2023–2024 год. При этом он указал на текущие проблемы с ростом процентных ставок по лизинговым договорам, нехваткой водителей, кондукторов и ростом затрат на топливо и смазочные материалы.

По итогам обсуждения участники Координационного совета по ценообразованию города установили предложенные тарифы.

С 1 апреля в Барнауле на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, также выросла стоимость проезда. На автобусах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 он подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 34

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гость

13:31:42 04-04-2025

Через год снова будут просить поднять проезд. Одна и та же схема.

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Гость

15:03:25 04-04-2025

гость (13:31:42 04-04-2025) Через год снова будут просить поднять проезд. Одна и та же с... А ты думал за год бензин, масло, резина не подорожают? Может подешевеют автобусы в разы? Али хотелки водил насчет зарплат снизятся ?

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Гость

17:02:23 05-04-2025

Гость (15:03:25 04-04-2025) А ты думал за год бензин, масло, резина не подорожают? Может... Может хотелки директоров компаний перевозчиков уменьшить?

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Гость

15:19:05 04-04-2025

гость (13:31:42 04-04-2025) Через год снова будут просить поднять проезд. Одна и та же с... а стоимость чего за год снижается или, хотя бы, остаётся на месте?

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Гость

15:55:59 04-04-2025

Гость (15:19:05 04-04-2025) а стоимость чего за год снижается или, хотя бы, остаётся на ... В других городах России побывайте. Там и общественный транспорт новый и кондукторы не хамят. А наши одну и ту же сказку придумали, поднимем цены, автобусы купим. Не будет этого, здесь всех устраивает развал в сфере общественного транспорта.

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Гость

16:45:36 04-04-2025

Гость (15:55:59 04-04-2025) В других городах России побывайте. Там и общественный трансп... Причем здесь другие города России? Если у Вашего соседа в квартире чисто, а у Вас нет - это же не сосед виноват? Может у него жена хозяйственная или деньги на уборщицу есть. Проблема не в перевозчиках, а как власть города и края организует процессы, выстраивает отношения и спрашивает за косяки. Перевозчики, априори, хотят возить дорого и некачественно. Власти скушали? Власти скушали. Понимаешь?

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Гость

16:22:51 04-04-2025

Гость (15:19:05 04-04-2025) а стоимость чего за год снижается или, хотя бы, остаётся на ... Стоимость труда

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Гость

13:36:21 04-04-2025

новая методика подъема цены? без шума и пыли часть нерегулируемых тарифов поднимают цену, вроде как имеют право, потом ещё часть нерегулируемых поднимает, а чем мы хуже? и через месяц поднимают тарифы для всех.

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Гость

13:37:28 04-04-2025

Жулики.............

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Гость

13:44:09 04-04-2025

Валидаторы на всех маршрутах будут обязаны предоставлять для оплаты?

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Элен без ребят

13:46:06 04-04-2025

"только на нерегулируемых маршрутах"- говорили они

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Гость

13:48:26 04-04-2025

Иного и не ожидалось.

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Гость

13:54:19 04-04-2025

да округлили бы сразу до 50

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Гость

15:20:17 04-04-2025

Гость (13:54:19 04-04-2025) да округлили бы сразу до 50... дело времени

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Шинник

14:05:04 04-04-2025

https://www.amic.ru/news/obschestvo/kak-i-kogda-menyalis-tarify-na-proezd-v-barnaule-v-poslednie-gody-428620?ysclid=m92fmfo75d551572514

Статья о том как менялась цена за проезд в Барнауле

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Акакий

14:13:52 04-04-2025

Совсем замордовали ценами.

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Гость

14:15:09 04-04-2025

А зачем тогда нужен "курьерский" если есть "электронный кошелек" на рубль дешевле

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Гость

13:30:52 06-04-2025

Гость (14:15:09 04-04-2025) А зачем тогда нужен "курьерский" если есть "электронный коше... безлимитный

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Горожанин.

15:08:01 04-04-2025

Опять дорожает проезд.В этот раз прямо с праздника - со дня международной солидарности всех трудящихся. И где защитники народа -КПРФ.

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Роман

15:09:07 04-04-2025

Если честно не понимаю, почему отсутствие грамотного управления прикрывают ростом на все.
В соседних городах дешевле стоимость, хотя там доходы выше

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Чучмек

15:13:34 04-04-2025

Неужели теперь дыры в полу автобусов заделают?

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Гость

17:57:14 04-04-2025

Чучмек (15:13:34 04-04-2025) Неужели теперь дыры в полу автобусов заделают?... Дыры в полу автобусов говорят о том, что в башках мякина. Поэтому НИКТО и НИЧЕГО заделывать не будет.

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Гость

15:14:35 04-04-2025

ну кто бы сомневался :/ ...к и

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Гость

15:28:45 04-04-2025

Гость (13:54:19 04-04-2025) да округлили бы сразу до 50... Округлят. Не переживайте

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Гость

15:40:22 04-04-2025

Ой как интересно, сначала говорили только на нескольких поднимут, а теперь на всех. Класс. А будут улучшения то?

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Вера

15:48:25 04-04-2025

Гость (15:19:05 04-04-2025) а стоимость чего за год снижается или, хотя бы, остаётся на ... Зарплата уже много лет на месте.

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Гость

01:11:46 06-04-2025

Вера (15:48:25 04-04-2025) Зарплата уже много лет на месте.... Это смотря у кого, у рядовых рабов да не меняется. Но есть ещё и те кто хозяева этих автобусов так они на автобусе не ездят и на такси не ездят. У них личные автомобили ценой в пол автобуса и они их как и раньше хотят менять раз в 2-3 года. Убыточные пассажироперевозки 😁 а что до сих пор есть автобусы газели трамваи и т.д.

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Незнакомка

17:27:08 04-04-2025

Прежде чем повышать тариф проезда, повысить качество. Сегодня ехала по маршруту 75 порвала обувь. В салоне под ногами острое железо5э

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Незнакомка

17:31:53 04-04-2025

Хорошо пусть работают до 24.00. Район Восточного после 20.00 не уедешь. Не в кино сходить, не в театр. Что остаётся только бухать

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Гость

20:22:24 04-04-2025

Как же мне повезло везде хожу пешком...разориться можно с такими ценами.

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Гость

21:16:48 04-04-2025

Незнакомка (17:31:53 04-04-2025) Хорошо пусть работают до 24.00. Район Восточного после 20.00... Не надо тебе в кино и бухать не надо!
Учись правильно писать!

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Гость

22:20:00 04-04-2025

80*22=1760. В месяц каждый будет тратить на транспорт. Ну куда уже??

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Гость

10:01:51 05-04-2025

Гость (22:20:00 04-04-2025) 80*22=1760. В месяц каждый будет тратить на транспорт. Ну ку...
Народ доволен!!!

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Галина

23:43:04 06-04-2025

Транспорт очень плохо ходит, утром особенно... а цены поднимают, нет контроля.

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