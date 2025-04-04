Новая цена билета коснется всех видов транспорта

04 апреля 2025, 13:28, ИА Амител

Фото: Pau Casals / unsplash.com

Проезд в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 мая подорожает до 40 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

3 апреля в администрации состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию. На нем обсудили инициированную барнаульскими пассажироперевозчиками экономическую обоснованность повышения стоимости проезда на маршрутах, работающих по регулируемому тарифу.

Сейчас стоимость поездки в городе составляет до 35 рублей.

"С учетом сложившейся величины эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам – 40 рублей для всех видов транспорта", – говорится в сообщении.

Также проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа. В таком случае стоимость одной поездки с 1 мая составит:

по проездному "Для граждан", действующему в электротранспорте, – 31 рубль (стоимость проездного на месяц – 1860 рублей без ограничения поездок);

по "Единому проездному" – 31 рубль (стоимость проездного на 50 поездок – 1550 рублей, на 42 поездки – 1300 рублей, на 20 поездок – 620 рублей);

по "Электронному кошельку" – 33 рубля;

по "Курьерскому проездному" – 34 рубля (стоимость проездного на месяц – 3400 рублей без ограничения поездок);

по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) повышение составит всего 1 рубль – от 12-19 рублей.

Новые тарифы в общественном транспорте города Барнаула с 1 мая 2025 года / barnaul.org

На заседании также выступили руководители пассажироперевозящих организаций. Директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко отметил, что изменение тарифов в 2024 году помогло снизить текучку кадров, а новое повышение позволит направить средства на ремонт подвижного состава. А гендиректор "Евробус-плюс" Роман Арапов сообщил о закупке пяти автобусов большой вместимости за 2023–2024 год. При этом он указал на текущие проблемы с ростом процентных ставок по лизинговым договорам, нехваткой водителей, кондукторов и ростом затрат на топливо и смазочные материалы.

По итогам обсуждения участники Координационного совета по ценообразованию города установили предложенные тарифы.

С 1 апреля в Барнауле на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, также выросла стоимость проезда. На автобусах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 он подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.