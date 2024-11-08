Большая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор в Барнауле
Затор растянулся до улицы Власихинской
08 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
Пробка на шоссе Ленточный бор в Барнауле / Фото: Barnaul22, amic.ru
В Барнауле от шоссе Ленточный бор до улицы Власихинской протянулась автомобильная пробка. Их интенсивность в городе оценивают в восемь баллов, сообщает 2ГИС.
Как рассказал читатель amic.ru, он простоял в пробке 45 минут, развернулся и поехал обратно.
"На подъеме в горку, где мост, стоит фура и не может заехать", – пояснил наш читатель.
Неблагоприятная дорожная ситуация также сложилась на улице Аванесова. Об этом сообщает Barnaul 22.
"Дорожников уже вызвали, без песка там пробку не разгрести, нужно посыпать и убрать гололед", – поделился участник сообщества.
13:19:35 08-11-2024
Зачем было кричать всю неделю, каждый день, р том , что всё готово к встрече непогоды, песком забыли посыпать, а так всё готово.
14:19:04 08-11-2024
Гость (13:19:35 08-11-2024) Зачем было кричать всю неделю, каждый день, р том , что всё ... А до сегодняшнего утра было что посыпать? асфальт?
14:24:11 08-11-2024
Гость (14:19:04 08-11-2024) А до сегодняшнего утра было что посыпать? асфальт?... + 100500. а этим бестолковкам лишь бы рот в "праведном" гневе открыть... но если бы вчера песком посыпали, а сегодня снег не выпал, они бы кричали "куда деньги тратите, сыпя песок на сухой асфальт?"
19:34:38 08-11-2024
Гость (14:19:04 08-11-2024) А до сегодняшнего утра было что посыпать? асфальт?... Снег шел уже рано утром и несколько крутых подъемов города должны были срочно посыпать песком.
14:02:04 08-11-2024
Комментировать подобные ситуации не имеет смысла! Явная преступная халатность ответственных лиц, без каких либо последствий правового хорактера для них.
14:53:46 08-11-2024
Из за одного урода на фуре встало целое направление
16:52:38 08-11-2024
С песком угадать в этот период, конечно, сложно. Но пару-тройку тягачей на этот случай выделить на крутые участки дорожников бы не разорило.