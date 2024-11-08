Большая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Затор растянулся до улицы Власихинской

08 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Пробка на шоссе Ленточный бор в Барнауле / Фото: Barnaul22, amic.ru

В Барнауле от шоссе Ленточный бор до улицы Власихинской протянулась автомобильная пробка. Их интенсивность в городе оценивают в восемь баллов, сообщает 2ГИС.

Как рассказал читатель amic.ru, он простоял в пробке 45 минут, развернулся и поехал обратно.

"На подъеме в горку, где мост, стоит фура и не может заехать", – пояснил наш читатель.

Неблагоприятная дорожная ситуация также сложилась на улице Аванесова. Об этом сообщает Barnaul 22.