В Барнауле с 2 марта снова начнут проводить продовольственные ярмарки

В субботу купить еду от местных производителей можно будет по шести адресам

26 февраля 2024, 11:45, ИА Амител

Продуктовая ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

Весенний сезон продовольственных ярмарок начнется в Барнауле с 2 марта, сообщили в мэрии.

В ближайшую субботу площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.

В последний раз продовольственные ярмарки проходили в Барнауле 23 декабря 2023 года. Тогда горожане потратили на них 5,6 млн рублей.