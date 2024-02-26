В Барнауле с 2 марта снова начнут проводить продовольственные ярмарки
В субботу купить еду от местных производителей можно будет по шести адресам
26 февраля 2024, 11:45, ИА Амител
Продуктовая ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
Весенний сезон продовольственных ярмарок начнется в Барнауле с 2 марта, сообщили в мэрии.
В ближайшую субботу площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – ул. Попова, 86 (пл. Народная);
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.
В последний раз продовольственные ярмарки проходили в Барнауле 23 декабря 2023 года. Тогда горожане потратили на них 5,6 млн рублей.
11:50:12 26-02-2024
Они сейчас не мотивируют.............. а обдирают!
12:25:20 26-02-2024
Интересен один факт,а чем отличается эта ярмарка от простого магазина. Вы скажете низкими ценами и качеством продуктов,так и нет совершенно наоборот. Как то купила там мясо (ну естественно мороженое и за цену как в принципе в магазине). А дома когда оно оттаяло,муж его просто выбросил собакам ,запах неприятный и видимо уже старое.Так что включайте голову хозяйки.
19:58:01 26-02-2024
гость (12:25:20 26-02-2024) Интересен один факт,а чем отличается эта ярмарка от простого... Т.е. вы купили один раз не понятно что а виновата ярмарка? А куда вы смотрели или в магазинах тоже не смотрите?
На ярмарке беру хорошие сыры дешевле больше чем на 100 руб/кг, масло пользуется спросом, например фирменный ларёк Персона продаёт дешевле чем в магазине майонез, кетчуп, соки. Тот же облепиховый или брусничный на ярмарке стоит 65, он же в светофоре 95. Много свежих кондитерских изделий всякие печенья, пряники, кексы, дата на упаковке.
20:21:42 26-02-2024
Антон (19:58:01 26-02-2024) Т.е. вы купили один раз не понятно что а виновата ярмарка? А... у нее курица в процессе варки кашей становится. так она в продуктах разбирается. такая хозяйка. как ей муж вообще что то покупать позволяет, не понятно...
14:27:22 26-02-2024
В индустриальном районе можно где то поблизости организовать ярмарку.Очень далеко от Балтийской и Взлетной
16:07:18 26-02-2024
Маша (14:27:22 26-02-2024) В индустриальном районе можно где то поблизости организовать... Точно. Ужасно неудобное место выбрали. Далеко от остановок. Вообще закуток какой то.
17:17:14 26-02-2024
радостны и счастливы!!! ждем с нетерпением в предвкушении деликатесов от любимых ярмарок!!!
20:43:47 26-02-2024
Как наши пенсионеры любят ярмарки, когда они уже поумнеют, до чего наивный народ вырастило СССР.
21:02:58 26-02-2024
Гость (20:43:47 26-02-2024) Как наши пенсионеры любят ярмарки, когда они уже поумнеют, д... им главное сказали, что социальная. Объективно, ценник, если и ниже, то на 1-5 рублей. но продажи прут за счёт пенсионеров