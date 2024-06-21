Ограничение введут из-за работ по реконструкции сетей водоснабжения на Павловском тракте

21 июня 2024, 08:20, ИА Амител

Перекрытие улицы Новороссийской / Фото: barnaul.press

В Барнауле с 21 июня перекроют движение по улице Новороссийской в районе пересечения с Павловским трактом, сообщили в мэрии.

Причина ограничения – реконструкция сетей водоснабжения на Павловском тракте от Сельскохозяйственной до Новороссийской.

Перекресток является производственным узлом, и подрядчик должен здесь выполнить переврезку водопровода.

С 16 июня аналогичное ограничение действует также по крайней правой полосе тракта в районе МФЦ.