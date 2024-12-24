В Барнауле с 25 декабря изменится схема движения автобусного маршрута № 6

Также на линию выйдут пять автобусов средней вместимости

24 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Автобус № 6 / Фото: администрация Барнаула

Схема движения автобусного маршрута № 6 в Барнауле изменится с 25 декабря. Об этом сообщили в мэрии.

Такое решение приняли для повышения транспортной доступности жителей новых кварталов в Индустриальном районе.

Движение продлили по ул. Солнечная Поляна до ул. 280-летия Барнаула, далее – по ул. 65 лет Победы и ул. Энтузиастов с конечной остановкой "Барнаульский зоопарк". В обратном направлении: ул. Энтузиастов, ул. 65 лет Победы, ул. 280-летия Барнаула, ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту.

"В октябре на комиссии по организации пассажирских перевозок было принято решение об изменении вида перевозок маршрута № 6 из нерегулируемого тарифа в регулируемый. Данная мера позволяет воспользоваться правом льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей", – напомнили в мэрии.

Кроме этого, на линию выйдут пять автобусов среднего класса, заменив пять автобусов малого. Благодаря этому провозная способность маршрута увеличится.