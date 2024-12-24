В Барнауле с 25 декабря изменится схема движения автобусного маршрута № 6
Также на линию выйдут пять автобусов средней вместимости
24 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Схема движения автобусного маршрута № 6 в Барнауле изменится с 25 декабря. Об этом сообщили в мэрии.
Такое решение приняли для повышения транспортной доступности жителей новых кварталов в Индустриальном районе.
Движение продлили по ул. Солнечная Поляна до ул. 280-летия Барнаула, далее – по ул. 65 лет Победы и ул. Энтузиастов с конечной остановкой "Барнаульский зоопарк". В обратном направлении: ул. Энтузиастов, ул. 65 лет Победы, ул. 280-летия Барнаула, ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту.
"В октябре на комиссии по организации пассажирских перевозок было принято решение об изменении вида перевозок маршрута № 6 из нерегулируемого тарифа в регулируемый. Данная мера позволяет воспользоваться правом льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей", – напомнили в мэрии.
Кроме этого, на линию выйдут пять автобусов среднего класса, заменив пять автобусов малого. Благодаря этому провозная способность маршрута увеличится.
14:18:34 24-12-2024
про 17й маршрут тишина?
14:34:46 24-12-2024
На 6 маршруте нужно все Хундаи давно заменить!!! (особенно те,у которых, в целях повышения вместимости, убрано часть сидений)
16:05:49 24-12-2024
Гость (14:34:46 24-12-2024) На 6 маршруте нужно все Хундаи давно заменить!!! (особенно т... Вообще сложно представить, что хотя бы один из них сможет пройти простой техосмотр, я уж не говорю про требования к пассажироперевозкам.
Дыра в полу и тормозит только одно колесо? Мелочи, всё под контролем компетентных органов
15:08:11 24-12-2024
Сделали бы часть автобусов с заходом с пр.Ленина на Северо-Западную, назвали 6а.
16:10:10 24-12-2024
Гость (15:08:11 24-12-2024) Сделали бы часть автобусов с заходом с пр.Ленина на Северо-З... Зачем, чего на Се-Западной маршрутов не хватает!?
16:35:44 24-12-2024
Гость (16:10:10 24-12-2024) Зачем, чего на Се-Западной маршрутов не хватает!?... В сторону элеватора только с пересадкой. Сейчас туда-обратно 140р, а скоро будет 180, как ожидается. От Н-Веста и до Лемана Правобережного только с пересадкой. Если надо на Челюскинцев, то тоже с пересадкой. Раньше хоть трамвай тройка туда поворачивал, теперь идет на пивзавод. Какой-то район бермудского треугольника, вроде не периферия, а ехать надо с пересадками. Однако, кусается.
17:36:06 24-12-2024
Гость (15:08:11 24-12-2024) Сделали бы часть автобусов с заходом с пр.Ленина на Северо-З... Не нужно ничего делать. Надо просто чуть-чуть увеличить количество автобусов на 10-м маршруте с 15 до 20 штук на линии, на 60-м маршруте - вернуть автобусы большой вместительности, а на 54-м маршруте - увеличить количество автобусов на линии. И не нужно будет изобретать велосипед, всё было придумано ещё до вас
16:34:31 24-12-2024
А как житель старых районов будут ездить никому не интересно? Платочком вслед махать переполненной 6. Спасибо заботливым нашим
17:16:27 24-12-2024
С конечной Солнечной Поляны теперь не уехать, ни говоря про частный сектор. Может новые маршруты с новых районов запускать, а не гробить старые
17:32:27 24-12-2024
Маршрут удлинили,а количество осталось то же,разрыв увеличили. Жители Осипухи,примите соболезнования.
19:33:51 24-12-2024
А как же 29,24,17 маршруты???
Забыли???
21:36:21 24-12-2024
У нас как всегда.Все для народа,все для людей
00:23:32 25-12-2024
Гость (15:08:11 24-12-2024) Сделали бы часть автобусов с заходом с пр.Ленина на Северо-З... Для начала пусть на коммунаров заезжают, а потом про северо-западную поговорим
04:25:30 25-12-2024
Верните 29 маршрут и 24, было обещано в четвёртом квартале, а воз и ныне там. По Исакова вообще не на чем уехать, после ваших преобразований будет еще хуже. Вы толи издеваетесь над нами.
18:11:06 25-12-2024
Ирина (04:25:30 25-12-2024) Верните 29 маршрут и 24, было обещано в четвёртом квартале, ... Было обещано к 4 кварталу. Год не указывали. Не несите ерунду
04:31:16 25-12-2024
С 7 детской теперь вообще ни на чем не уехать, 24,29 нет 6 теперь битком! Остается умирать в пробке на Матросова в 53!!! Хоть увольняйся!
08:26:07 25-12-2024
Думается, что администрации города поставили цель угробить общественный транспорт и эта задача успешно выполняется уже на протяжении нескольких лет. Иначе ситуацию с транспортом не объяснишь
09:06:41 25-12-2024
Сегодня 25-е число. Ходит по старому маршруту.
11:18:07 25-12-2024
теперь на Исакова могут не останавливаться - все равно никто не влезет. А больше ничего нет после 29 и 24 отмены
11:45:53 26-12-2024
Как вы задолбали этим продлением.
1. Создайте новые маршруты для новых кварталов.
2. Сделайте точки пересадки/пересечения со старыми маршрутами возле каких-нибудь пососных ТЦ.
И вернитесь уже к идее ввода "Тройки"!
Что за человек занимается маршрутами?
12:11:28 26-12-2024
Как то моя знакомая, проживая лет 10 в районе Первомайки и в десяти минутах хотьбы от работы , прикупила квартирку там где-то около Метро и хвасталась чистым воздухом и планировала ездить на работу на машинке. А сейчас хочет обратно - на машинке запарили пробки а в автобусах надо час в давке колбасится.