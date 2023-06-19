В Барнауле до конца июня запретят проезд по оживленному участку

Движение общественного транспорта изменится

19 июня 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле до конца месяца перекроют участок на переезде через трамвайные пути на пересечении улицы Малахова и Эмилии Алексеевой.

Как сообщили в мэрии, ограничение введут с 22:00 19 июня до 17:00 30 июня в связи с ремонтом рельсов.

На этот период изменится схема движения следующих автобусных маршрутов:

№ 1 при движении от остановки "Спартак-2" до остановки "Балтийская крепость": ул. Петра Сухова – ул. Малахова – разворот на пересечении ул. Малахова с ул. Германа Титова – ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменений;

ул. Петра Сухова – ул. Малахова – разворот на пересечении ул. Малахова с ул. Германа Титова – ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменений; № 32 при движении от остановки "Поселок Научный Городок" до остановки "Площадь Победы": ул. Эмилии Алексеевой – ул. Малахова – разворот на пересечении ул. Малахова и ул. Петра Сухова – ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменений;

ул. Эмилии Алексеевой – ул. Малахова – разворот на пересечении ул. Малахова и ул. Петра Сухова – ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменений; № 41 при движении от остановки "Улица Солнечная Поляна" до остановки "Улица Партизанская (ул. Челюскинцев)": ул. Эмилии Алексеевой – ул. Малахова – разворот на пересечении ул. Малахова и ул. Петра Сухова – ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту. В обратном направлении без изменений.

Ранее рассказали, что в Барнауле ремонт теплосетей на семи объектах потребует ограничения движения для всех видов транспорта. О каких именно участках идет речь – можно узнать в нашем материале.