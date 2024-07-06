В Барнауле с утра 7 июля перекроют участок улицы Фурманова

Изменения затронут автобусные маршруты

06 июля 2024, 22:45, ИА Амител

Участок улицы Фурманова / Фото: пресс-центр городской администрации

В Барнауле 7 июля с 08:00 до 14:00 перекроют участок улицы Фурманова – от Павловского тракта до дома № 24/1 на улице Власихинской. Как сообщает пресс-центр мэрии, это необходимо для проведения ремонтных работ.

Изменения затронут автобусные маршруты. Так, № 23 и 75 будут проезжать на Павловский тракт через Малахова: в сторону центра – через малую проезжую часть улицы, обратно – по основной.

Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда перегороженного участка.