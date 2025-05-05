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В Барнауле с юбилейным концертом выступит вокальная группа ViVA

Музыканты подготовили уникальную программу, которая объединит лучшее за годы творческой деятельности

05 мая 2025, 11:30, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 7 октября 2025 года вокальная группа ViVA представит юбилейный концерт "Лучшее за 10 лет".

"В честь юбилейной даты группа ViVA подготовила уникальную программу, которая объединит лучшее за годы творческой деятельности: всеми любимые хиты, стихи и рассказы, премьеры песен, интерактив со зрителем, все то, что вдохновляет, мотивирует и заставляет окунуться в другую реальность", – говорится в анонсе.

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