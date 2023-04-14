В Барнауле садоводческие маршруты начнут работать с 15 апреля. Расписание
В ближайшие выходные из-за прогнозируемого холода маршруты будут работать по расписанию будничного дня
14 апреля 2023, 14:00, ИА Амител
В Барнауле в субботу, 15 апреля, начнут работу садоводческие маршруты, сообщает мэрия. Ориентировочно сезонные маршруты будут работать до середины октября.
"Всего в 2023 году будет работать 14 маршрутов: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни будет задействовано 22 автобуса, в выходные и праздничные дни – 30 автобусов", – рассказали в мэрии.
Стоимость проезда – 30 рублей, для детей до семи лет – бесплатно. Действуют проездные билеты, персональные транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий.
Уточнить расписание движения транспорта можно в диспетчерской службе МУП "Центртранс" по телефону: 55-72-70.
"В ближайшие выходные дни, 15-16 апреля, из-за прогнозируемого холода маршруты будут работать по расписанию будничного дня и с сокращением количества автобусов", – подчеркнули в администрации города.
Расписание маршрутов
|
№
|
День
недели
|
Первый конечный пункт маршрута
(время отправления)
|
Второй конечный пункт маршрута
(время отправления)
|
23
|
ежедневно
|
Площадь Текстильщиков
6.25, 7.29, 8.33, 9.37, 10.41, 11.45, 12.49, 14.40, 15.42, 16.44, 17.46, 18.48, 19.50.
|
Сады
6.57, 8.01, 9.05, 10.09, 11.13, 12.17, 13.21, 15.10, 16.12, 17.14, 18.16, 19.18, 20.20.
|
111
|
понедельник- пятница
|
Площадь Спартака
07.20, 08.44, 10.08, 14.00, 15.24, 16.48, 18.12.
|
Садоводство "Росинка"
08.02, 09.26, 10.50, 14.42, 16.06, 17.30, 18.54.
|
суббота, воскресенье, праздничные дни
|
Площадь Спартака
07.20, 08.02, 08.44, 09.26, 10.08, 10.50, 14.00, 14.42, 15.24, 16.06, 16.48, 17.30, 18.12, 18.54.
|
Садоводство "Росинка"
08.02, 08.44, 09.26, 10.08, 10.50, 11.32, 14.42, 15.24, 16.06, 16.48, 17.30, 18.12, 18.54, 19.36.
|
112
|
ежедневно
|
ЛДП "Спартак-2"
07.00, 10.55, 14.46, 16.34.
|
Укладочный
7.54, 11.49, 15.40, 17.28.
|
112т
|
ежедневно
|
ЛДП "Спартак-2"
8.48, 18.22.
|
Садоводство "Трансмашевец-2"
9.51, 19.25.
|
113к
|
понедельник- пятница
|
ЛДП "Урожайный"
07.00, 07.30, 08.00, 08.40, 09.10, 09.40, 10.20, 10.50, 11.20, 12.00, 13.00, 13.30, 13.40, 14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00, 19.30.
|
Садоводство "Берёзовая роща"
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.00, 10.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.50, 13.50, 14.20, 15.30, 16.10, 17.00, 17.40, 18.10, 18.40, 19.20, 19.50, 20.20.
|
суббота, воскресенье, праздничные дни
|
ЛДП "Урожайный"
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.33, 11.13, 11.33, 11.53, 12.13, 13.13, 13.33, 13:53, 14.13, 14.53, 15.13, 15.33, 15.53, 16.33, 16.53, 17.13, 17.33, 17.53, 18.13, 18.53, 19.33.
|
Садоводство "Берёзовая роща"
07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 09.10, 9.30, 09.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.23, 12.03, 12.23, 12.43, 13.03, 14.03, 14.23, 14.43, 15.03, 15.43, 16.03, 16.23, 16.43, 17.43, 18.03, 18.23, 18.43, 19.03, 19.43, 20.23.
|
114
|
ежедневно
|
Докучаево
06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50.
Докучаево
07.20, 09.20, 11.20, 15.20, 17.20.
|
Садоводство "Луговое"
07.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50.
Садоводство "Росинка"
08.20, 10.20, 12.20, 16.20, 18.20.
|
118
|
будние дни
|
Площадь Спартака
07.08, 07.31, 07.53, 08.15, 08.38, 09.23, 09.41, 09.55, 10.13, 10.53, 11.20, 12.50, 13.53, 14.38, 15.23, 15.45, 16.08, 16.48, 17.10, 17.20, 17.38, 18.18, 18.45, 19.10, 19.30.
|
Садоводство "Степное-2"
07.53, 08.38, 08.51, 09.05, 09.23, 10.08, 10.35, 10.55, 11.11, 11.38, 12.05, 13.35, 14.38, 15.23, 16.03, 16.20, 16.35, 16.53, 17.33, 18.00, 18.18, 18.30, 19.03, 19.30, 19.55, 20.15.
|
выходные дни
|
Площадь Спартака
06.45, 07.00, 07.15, 07.45, 08.00, 08.15, 08.40, 08.55, 09.10, 09.20, 09.30, 09.50, 10.10, 10.25, 10.50, 11.00, 11.20, 11.40, 11.55, 12.30, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.50, 16.15, 16.25, 16.40, 16.50, 17.00, 17.20, 17.45, 17.55, 18.20, 18.30, 18.50, 19.25.
|
Садоводство "Степное-2"
07.30, 07.55, 08.20, 08.30, 08.45, 09.00, 09.25, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.55, 11.10, 11.35, 11.45, 12.05, 12.25, 12.40, 13.15, 14.30, 15.00, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.15, 16.35, 17.00, 17.10, 17.35, 17.45, 18.10, 18.25, 18.40, 19.00, 19.15, 19.35, 20.10.
|
118э
|
будние дни
|
Площадь Спартака
07.31, 09.41, 15.00, 17.10, 19.30
|
Садоводство "Эллара"
08.36, 10.56, 16.05, 18.15
|
выходные дни
|
Площадь Спартака
07.00, 09.10, 14.30, 16.40, 18.50
|
Садоводство "Эллара"
08.05, 10.10, 15.35, 17.45
|
119
|
будние дни
|
ул. Солнечная Поляна
07.33, 08.07, 08.40, 09.28, 09.47, 10.54, 12.18, 12.51, 13.25, 13.58, 14.32, 15.05, 16.12, 17.53, 18.40, 19.30.
|
Садоводство "Степное-2"
08.40, 09.14, 09.47, 10.35, 10.54, 12.01, 13.25, 13.58, 14.32, 15.05, 15.39, 16.12, 17.19, 19.00, 19.47, 20.37.
|
выходные дни
|
ул. Солнечная Поляна
07.22, 07.43, 08.05, 08.26, 08.47, 09.25, 09.43, 10.26, 10.47, 11.08, 11.51, 12.34, 13.16, 13.24, 14.07, 14.50, 15 16.15, 16.37, 16.58, 17.19, 17.57, 18.07, 18.45, 19.06, 19.27.
|
Садоводство "Степное-2"
08.26, 08.47, 09.09, 09.30, 09.51, 10.29, 10.47, 11.30, 11.51, 12.12, 12.55, 13.38, 14.20, 14.28, 15.11, 15.54, 17.03, 17.19, 17.41, 18.02, 18.23, 19.01, 19.11, 19.54, 20.10, 20.31.
|
119ш
|
будние дни
|
ул. Солнечная Поляна
07.00, 10.21, 15.39, 17.20.
|
село Шадрино
08.14, 11.35, 16.53, 18.34.
|
выходные дни
|
ул. Солнечная Поляна
07.00, 10.04, 15.32, 18.23.
|
село Шадрино
08.14, 11.18, 16.46, 19.37.
|
124
|
понедельник-пятница
|
ЛДП "Урожайный"
07.00, 09.00, 15.00, 17.00
|
Садоводство "Прутское"
08:00, 10:00, 16:00, 18:00.
|
суббота, воскресенье, праздничные дни
|
ЛДП "Урожайный"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
|
Садоводство "Прутское"
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00.
|
124к
|
ежедневно
|
ЛДП "Урожайный"
07.30, 09.44, 14.54, 17.08.
|
Садоводство "Озёрное"
08.37, 10.51, 16.01, 18.15.
|
125
|
понедельник-пятница
|
Площадь Спартака
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 11.20, 15.10, 16.15, 17.20, 18.25, 19.30
|
Садоводство "Флора"
07.35, 08.40, 09.45, 10.50, 11.55, 15.40, 16.45, 17.50, 18.55, 20.00
|
суббота, воскресенье, праздничные дни
|
Площадь Спартака
07.00, 07.30, 08.05, 08.35, 09.10, 09.40, 10.15, 10.45, 11.20, 11.50, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30.
|
Садоводство "Флора"
07.35, 08.05, 08.40, 09.10, 09.45, 10.15, 11.00, 11.20,11.55, 12.25, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30, 20.00.
|
151
|
понедельник-пятница
|
ул. Солнечная Поляна
06.10, 08.50, 12.30, 15.10, 17.50
|
Садоводство "Солнечное"
07.30, 10.10, 13.50, 16.30, 19.10
|
суббота, воскресенье, праздничные дни
|
ул. Солнечная Поляна
06.10, 07.10, 08.50, 09.50, 12.30, 13.30, 15.10, 16.10, 17.50, 18.50
|
Садоводство "Солнечное"
07.30, 08.30, 10.10, 11.10, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 19.10, 20.10.
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