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В Барнауле садоводческие маршруты начнут работать с ﻿15 апреля. Расписание

В ближайшие выходные из-за прогнозируемого холода маршруты будут работать по расписанию будничного дня

14 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в субботу, 15 апреля, начнут работу садоводческие маршруты, сообщает мэрия. Ориентировочно сезонные маршруты будут работать до середины октября.

"Всего в 2023 году будет работать 14 маршрутов: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни будет задействовано 22 автобуса, в выходные и праздничные дни – 30 автобусов", – рассказали в мэрии.

Стоимость проезда – 30 рублей, для детей до семи лет – бесплатно. Действуют проездные билеты, персональные транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий.

Уточнить расписание движения транспорта можно в диспетчерской службе МУП "Центртранс" по телефону: 55-72-70.

"В ближайшие выходные дни, 15-16 апреля, из-за прогнозируемого холода маршруты будут работать по расписанию будничного дня и с сокращением количества автобусов", – подчеркнули в администрации города.

Расписание маршрутов

День

недели

Первый конечный пункт маршрута

(время отправления)

Второй конечный пункт маршрута

(время отправления)

23

ежедневно

Площадь Текстильщиков

6.25, 7.29, 8.33, 9.37, 10.41, 11.45, 12.49, 14.40, 15.42, 16.44, 17.46, 18.48, 19.50.

Сады

6.57, 8.01, 9.05, 10.09, 11.13, 12.17, 13.21, 15.10, 16.12, 17.14, 18.16, 19.18, 20.20.

111

понедельник- пятница

Площадь Спартака

07.20, 08.44, 10.08, 14.00, 15.24, 16.48, 18.12.

Садоводство "Росинка"

08.02, 09.26, 10.50, 14.42, 16.06, 17.30, 18.54.

суббота, воскресенье, праздничные дни

Площадь Спартака

07.20, 08.02, 08.44, 09.26, 10.08, 10.50, 14.00, 14.42, 15.24, 16.06, 16.48, 17.30, 18.12, 18.54.

Садоводство "Росинка"

08.02, 08.44, 09.26, 10.08, 10.50, 11.32, 14.42, 15.24, 16.06, 16.48, 17.30, 18.12, 18.54, 19.36.

112

ежедневно

ЛДП "Спартак-2"

07.00, 10.55, 14.46, 16.34.

Укладочный

7.54, 11.49, 15.40, 17.28.

112т

ежедневно

ЛДП "Спартак-2"

8.48, 18.22.

Садоводство "Трансмашевец-2"

9.51, 19.25.

113к

понедельник- пятница

ЛДП "Урожайный"

07.00, 07.30, 08.00, 08.40, 09.10, 09.40, 10.20, 10.50, 11.20, 12.00, 13.00, 13.30, 13.40, 14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00, 19.30.

Садоводство "Берёзовая роща"

07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.00, 10.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.50, 13.50, 14.20, 15.30, 16.10, 17.00, 17.40, 18.10, 18.40, 19.20, 19.50, 20.20.

суббота, воскресенье, праздничные дни

ЛДП "Урожайный"

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.33, 11.13, 11.33, 11.53, 12.13, 13.13, 13.33, 13:53, 14.13, 14.53, 15.13, 15.33, 15.53, 16.33, 16.53, 17.13, 17.33, 17.53, 18.13, 18.53, 19.33.

Садоводство "Берёзовая роща"

07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 09.10, 9.30, 09.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.23, 12.03, 12.23, 12.43, 13.03, 14.03, 14.23, 14.43, 15.03, 15.43, 16.03, 16.23, 16.43, 17.43, 18.03, 18.23, 18.43, 19.03, 19.43, 20.23.

114

ежедневно

Докучаево

06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50.

Докучаево

07.20, 09.20, 11.20, 15.20, 17.20.

Садоводство "Луговое"

07.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50.

Садоводство "Росинка"

08.20, 10.20, 12.20, 16.20, 18.20.

118

будние дни

Площадь Спартака

07.08, 07.31, 07.53, 08.15, 08.38, 09.23, 09.41, 09.55, 10.13, 10.53, 11.20, 12.50, 13.53, 14.38, 15.23, 15.45, 16.08, 16.48, 17.10, 17.20, 17.38, 18.18, 18.45, 19.10, 19.30.

Садоводство "Степное-2"

07.53, 08.38, 08.51, 09.05, 09.23, 10.08, 10.35, 10.55, 11.11, 11.38, 12.05, 13.35, 14.38, 15.23, 16.03, 16.20, 16.35, 16.53, 17.33, 18.00, 18.18, 18.30, 19.03, 19.30, 19.55, 20.15.

выходные дни

Площадь Спартака

06.45, 07.00, 07.15, 07.45, 08.00, 08.15, 08.40, 08.55, 09.10, 09.20, 09.30, 09.50, 10.10, 10.25, 10.50, 11.00, 11.20, 11.40, 11.55, 12.30, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.50, 16.15, 16.25, 16.40, 16.50, 17.00, 17.20, 17.45, 17.55, 18.20, 18.30, 18.50, 19.25.

Садоводство "Степное-2"

07.30, 07.55, 08.20, 08.30, 08.45, 09.00, 09.25, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.55, 11.10, 11.35, 11.45, 12.05, 12.25, 12.40, 13.15, 14.30, 15.00, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.15, 16.35, 17.00, 17.10, 17.35, 17.45, 18.10, 18.25, 18.40, 19.00, 19.15, 19.35, 20.10.

118э

будние дни

Площадь Спартака

07.31, 09.41, 15.00, 17.10, 19.30

Садоводство "Эллара"

08.36, 10.56, 16.05, 18.15

выходные дни

Площадь Спартака

07.00, 09.10, 14.30, 16.40, 18.50

Садоводство "Эллара"

08.05, 10.10, 15.35, 17.45

119

будние дни

ул. Солнечная Поляна

07.33, 08.07, 08.40, 09.28, 09.47, 10.54, 12.18, 12.51, 13.25, 13.58, 14.32, 15.05, 16.12, 17.53, 18.40, 19.30.

Садоводство "Степное-2"

08.40, 09.14, 09.47, 10.35, 10.54, 12.01, 13.25, 13.58, 14.32, 15.05, 15.39, 16.12, 17.19, 19.00, 19.47, 20.37.

выходные дни

ул. Солнечная Поляна

07.22, 07.43, 08.05, 08.26, 08.47, 09.25, 09.43, 10.26, 10.47, 11.08, 11.51, 12.34, 13.16, 13.24, 14.07, 14.50, 15 16.15, 16.37, 16.58, 17.19, 17.57, 18.07, 18.45, 19.06, 19.27.

Садоводство "Степное-2"

08.26, 08.47, 09.09, 09.30, 09.51, 10.29, 10.47, 11.30, 11.51, 12.12, 12.55, 13.38, 14.20, 14.28, 15.11, 15.54, 17.03, 17.19, 17.41, 18.02, 18.23, 19.01, 19.11, 19.54, 20.10, 20.31.

119ш

будние дни

ул. Солнечная Поляна

07.00, 10.21, 15.39, 17.20.

село Шадрино

08.14, 11.35, 16.53, 18.34.

выходные дни

ул. Солнечная Поляна

07.00, 10.04, 15.32, 18.23.

село Шадрино

08.14, 11.18, 16.46, 19.37.

124

понедельник-пятница

ЛДП "Урожайный"

07.00, 09.00, 15.00, 17.00

Садоводство "Прутское"

08:00, 10:00, 16:00, 18:00.

суббота, воскресенье, праздничные дни

ЛДП "Урожайный"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Садоводство "Прутское"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00.

124к

ежедневно

ЛДП "Урожайный"

07.30, 09.44, 14.54, 17.08.

Садоводство "Озёрное"

08.37, 10.51, 16.01, 18.15.

125

понедельник-пятница

Площадь Спартака

07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 11.20, 15.10, 16.15, 17.20, 18.25, 19.30

Садоводство "Флора"

07.35, 08.40, 09.45, 10.50, 11.55, 15.40, 16.45, 17.50, 18.55, 20.00

суббота, воскресенье, праздничные дни

Площадь Спартака

07.00, 07.30, 08.05, 08.35, 09.10, 09.40, 10.15, 10.45, 11.20, 11.50, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30.

Садоводство "Флора"

07.35, 08.05, 08.40, 09.10, 09.45, 10.15, 11.00, 11.20,11.55, 12.25, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30, 20.00.

151

понедельник-пятница

ул. Солнечная Поляна

06.10, 08.50, 12.30, 15.10, 17.50

Садоводство "Солнечное"

07.30, 10.10, 13.50, 16.30, 19.10

суббота, воскресенье, праздничные дни

ул. Солнечная Поляна

06.10, 07.10, 08.50, 09.50, 12.30, 13.30, 15.10, 16.10, 17.50, 18.50

Садоводство "Солнечное"

07.30, 08.30, 10.10, 11.10, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 19.10, 20.10.
Барнаул общественный транспорт

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