В Барнауле садоводческие маршруты начнут работать с ﻿15 апреля. Расписание

В ближайшие выходные из-за прогнозируемого холода маршруты будут работать по расписанию будничного дня

14 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в субботу, 15 апреля, начнут работу садоводческие маршруты, сообщает мэрия. Ориентировочно сезонные маршруты будут работать до середины октября.

"Всего в 2023 году будет работать 14 маршрутов: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни будет задействовано 22 автобуса, в выходные и праздничные дни – 30 автобусов", – рассказали в мэрии.

Стоимость проезда – 30 рублей, для детей до семи лет – бесплатно. Действуют проездные билеты, персональные транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий.

Уточнить расписание движения транспорта можно в диспетчерской службе МУП "Центртранс" по телефону: 55-72-70.

"В ближайшие выходные дни, 15-16 апреля, из-за прогнозируемого холода маршруты будут работать по расписанию будничного дня и с сокращением количества автобусов", – подчеркнули в администрации города.

Расписание маршрутов

№ День недели Первый конечный пункт маршрута (время отправления) Второй конечный пункт маршрута (время отправления) 23 ежедневно Площадь Текстильщиков 6.25, 7.29, 8.33, 9.37, 10.41, 11.45, 12.49, 14.40, 15.42, 16.44, 17.46, 18.48, 19.50. Сады 6.57, 8.01, 9.05, 10.09, 11.13, 12.17, 13.21, 15.10, 16.12, 17.14, 18.16, 19.18, 20.20. 111 понедельник- пятница Площадь Спартака 07.20, 08.44, 10.08, 14.00, 15.24, 16.48, 18.12. Садоводство "Росинка" 08.02, 09.26, 10.50, 14.42, 16.06, 17.30, 18.54. суббота, воскресенье, праздничные дни Площадь Спартака 07.20, 08.02, 08.44, 09.26, 10.08, 10.50, 14.00, 14.42, 15.24, 16.06, 16.48, 17.30, 18.12, 18.54. Садоводство "Росинка" 08.02, 08.44, 09.26, 10.08, 10.50, 11.32, 14.42, 15.24, 16.06, 16.48, 17.30, 18.12, 18.54, 19.36. 112 ежедневно ЛДП "Спартак-2" 07.00, 10.55, 14.46, 16.34. Укладочный 7.54, 11.49, 15.40, 17.28. 112т ежедневно ЛДП "Спартак-2" 8.48, 18.22. Садоводство "Трансмашевец-2" 9.51, 19.25. 113к понедельник- пятница ЛДП "Урожайный" 07.00, 07.30, 08.00, 08.40, 09.10, 09.40, 10.20, 10.50, 11.20, 12.00, 13.00, 13.30, 13.40, 14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00, 19.30. Садоводство "Берёзовая роща" 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.00, 10.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.50, 13.50, 14.20, 15.30, 16.10, 17.00, 17.40, 18.10, 18.40, 19.20, 19.50, 20.20. суббота, воскресенье, праздничные дни ЛДП "Урожайный" 07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.33, 11.13, 11.33, 11.53, 12.13, 13.13, 13.33, 13:53, 14.13, 14.53, 15.13, 15.33, 15.53, 16.33, 16.53, 17.13, 17.33, 17.53, 18.13, 18.53, 19.33. Садоводство "Берёзовая роща" 07.50, 08.10, 08.30, 08.50, 09.10, 9.30, 09.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.23, 12.03, 12.23, 12.43, 13.03, 14.03, 14.23, 14.43, 15.03, 15.43, 16.03, 16.23, 16.43, 17.43, 18.03, 18.23, 18.43, 19.03, 19.43, 20.23. 114 ежедневно Докучаево 06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50. Докучаево 07.20, 09.20, 11.20, 15.20, 17.20. Садоводство "Луговое" 07.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50. Садоводство "Росинка" 08.20, 10.20, 12.20, 16.20, 18.20.

118 будние дни Площадь Спартака 07.08, 07.31, 07.53, 08.15, 08.38, 09.23, 09.41, 09.55, 10.13, 10.53, 11.20, 12.50, 13.53, 14.38, 15.23, 15.45, 16.08, 16.48, 17.10, 17.20, 17.38, 18.18, 18.45, 19.10, 19.30. Садоводство "Степное-2" 07.53, 08.38, 08.51, 09.05, 09.23, 10.08, 10.35, 10.55, 11.11, 11.38, 12.05, 13.35, 14.38, 15.23, 16.03, 16.20, 16.35, 16.53, 17.33, 18.00, 18.18, 18.30, 19.03, 19.30, 19.55, 20.15. выходные дни Площадь Спартака 06.45, 07.00, 07.15, 07.45, 08.00, 08.15, 08.40, 08.55, 09.10, 09.20, 09.30, 09.50, 10.10, 10.25, 10.50, 11.00, 11.20, 11.40, 11.55, 12.30, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.50, 16.15, 16.25, 16.40, 16.50, 17.00, 17.20, 17.45, 17.55, 18.20, 18.30, 18.50, 19.25. Садоводство "Степное-2" 07.30, 07.55, 08.20, 08.30, 08.45, 09.00, 09.25, 10.05, 10.15, 10.25, 10.35, 10.55, 11.10, 11.35, 11.45, 12.05, 12.25, 12.40, 13.15, 14.30, 15.00, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.15, 16.35, 17.00, 17.10, 17.35, 17.45, 18.10, 18.25, 18.40, 19.00, 19.15, 19.35, 20.10. 118э будние дни Площадь Спартака 07.31, 09.41, 15.00, 17.10, 19.30 Садоводство "Эллара" 08.36, 10.56, 16.05, 18.15 выходные дни Площадь Спартака 07.00, 09.10, 14.30, 16.40, 18.50 Садоводство "Эллара" 08.05, 10.10, 15.35, 17.45 119 будние дни ул. Солнечная Поляна 07.33, 08.07, 08.40, 09.28, 09.47, 10.54, 12.18, 12.51, 13.25, 13.58, 14.32, 15.05, 16.12, 17.53, 18.40, 19.30. Садоводство "Степное-2" 08.40, 09.14, 09.47, 10.35, 10.54, 12.01, 13.25, 13.58, 14.32, 15.05, 15.39, 16.12, 17.19, 19.00, 19.47, 20.37. выходные дни ул. Солнечная Поляна 07.22, 07.43, 08.05, 08.26, 08.47, 09.25, 09.43, 10.26, 10.47, 11.08, 11.51, 12.34, 13.16, 13.24, 14.07, 14.50, 15 16.15, 16.37, 16.58, 17.19, 17.57, 18.07, 18.45, 19.06, 19.27. Садоводство "Степное-2" 08.26, 08.47, 09.09, 09.30, 09.51, 10.29, 10.47, 11.30, 11.51, 12.12, 12.55, 13.38, 14.20, 14.28, 15.11, 15.54, 17.03, 17.19, 17.41, 18.02, 18.23, 19.01, 19.11, 19.54, 20.10, 20.31. 119ш будние дни ул. Солнечная Поляна 07.00, 10.21, 15.39, 17.20. село Шадрино 08.14, 11.35, 16.53, 18.34. выходные дни ул. Солнечная Поляна 07.00, 10.04, 15.32, 18.23. село Шадрино 08.14, 11.18, 16.46, 19.37.