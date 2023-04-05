Власти Барнаула нашли перевозчиков на все "дачные" автобусы города

В будни будут ходить 22 автобуса, а в выходные – 30

05 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Барнаульские власти нашли перевозчиков на все садоводческие маршруты краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Дачные" автобусы поедут по 14 маршрутам: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151. В будни задействуют 22 единицы подвижного состава, а в выходные – 30. Расписание можно будет посмотреть на странице барнаульского комитета по дорожному хозяйству и транспорту на сайте мэрии.

Проезд будет стоить 30 рублей – как и на внутригородских автобусах.

"Как и прежде, садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам. Действует льготный проезд для отдельных категорий, детям до 7 лет – проезд бесплатный", – уточняют в дорожном комитете.

Садоводческие маршруты запустят в Барнауле до 15 апреля, они будут работать до 16 октября включительно.

На портале госзакупок можно найти лоты по нескольким автобусам. Например, там опубликованы закупки на маршруты № 118 и 124к. Компании-победителю заплатят 7,1 млн рублей.

В обоих аукционах победил гендиректор ООО "Барнаул-авто" Виталий Овсянников. За 118-й маршрут транспортный комитет Барнаула заплатит ему 5,7 млн рублей, а за 124к – 1,4 млн рублей.

Подрядчик приступит к работе с даты заключения контракта, но не ранее 14 апреля. Срок выполнения работ – до 15 октября 2023 года. Контракты будут действовать до 8 ноября 2023 года.