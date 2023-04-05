Власти Барнаула нашли перевозчиков на все "дачные" автобусы города
В будни будут ходить 22 автобуса, а в выходные – 30
05 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Барнаульские власти нашли перевозчиков на все садоводческие маршруты краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Дачные" автобусы поедут по 14 маршрутам: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151. В будни задействуют 22 единицы подвижного состава, а в выходные – 30. Расписание можно будет посмотреть на странице барнаульского комитета по дорожному хозяйству и транспорту на сайте мэрии.
Проезд будет стоить 30 рублей – как и на внутригородских автобусах.
"Как и прежде, садоводческие маршруты осуществляют перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам. Действует льготный проезд для отдельных категорий, детям до 7 лет – проезд бесплатный", – уточняют в дорожном комитете.
Садоводческие маршруты запустят в Барнауле до 15 апреля, они будут работать до 16 октября включительно.
На портале госзакупок можно найти лоты по нескольким автобусам. Например, там опубликованы закупки на маршруты № 118 и 124к. Компании-победителю заплатят 7,1 млн рублей.
В обоих аукционах победил гендиректор ООО "Барнаул-авто" Виталий Овсянников. За 118-й маршрут транспортный комитет Барнаула заплатит ему 5,7 млн рублей, а за 124к – 1,4 млн рублей.
Подрядчик приступит к работе с даты заключения контракта, но не ранее 14 апреля. Срок выполнения работ – до 15 октября 2023 года. Контракты будут действовать до 8 ноября 2023 года.
08:11:39 05-04-2023
Уже сейчас можно говорить,что контракт будет нарушен- кондиционеров в автобусах не будет! Или они считают,что вентилятор рядом с водительским местом можно считать кондиционером?
08:16:02 05-04-2023
7 лямов из бюджета, + с пассажиров. нормальный ход
11:43:22 05-04-2023
Гость (08:16:02 05-04-2023)7 лямов из бюджета, + с пассажиров. нормальный ход... Пенсионеры по своим проездным гонять будут, видимо за них плата
08:36:00 05-04-2023
Проеду на 124к, проверим кондюк, не будет функционировать, жалобу в администрацию, посмотрим их реакцию
08:36:24 05-04-2023
ООО с уставным капиталом 14 тысяч рублей и персоналом из 3 человек?
10:13:00 05-04-2023
Получается на 14 маршрутов 22 автобуса . Один туда , другой обратно ?