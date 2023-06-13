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В Барнауле самокатчик на большой скорости влетел в красную "Ладу"

На автомобиле осталась вмятина

13 июня 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле водитель электросамоката врезался в красную "Ладу", пишет "В курсе 22".

По словам очевидцев, все случилось на Солнечной Поляне, 29. Пострадал ли в результате произошедшего самокатчик, не уточняется.

"Скорость у самоката была такой, что помяло на автомобиле дверь, крыло, капот и сломало зеркало", – говорится в сообщении.

Ранее барнаульцы рассказали нашему агентству, что думают об электросамокатах

Барнаул ДТП самокаты

Комментарии 6

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Гость

14:18:39 13-06-2023

Блин, так и хочется написать, что это хорошая новость. Но водитель Лады не согласится

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Гость

14:30:20 13-06-2023

Оформляйте ДТП. В договоре на прокат самоката ответственность прописана, прокатчик тоже не инкогнито. Там и страховка есть, правда, от неё можно отказаться.

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Гость

15:07:22 13-06-2023

Это он в автобомиль въехал, оставив вмятины. А если бы в пешехода? Страшно подумать.

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Гость

15:28:54 13-06-2023

Гость (15:07:22 13-06-2023) Это он в автобомиль въехал, оставив вмятины. А если бы в пеш... А если бы в пешехода? --- вот если бы в стену

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Гость

15:52:29 13-06-2023

Убирайте их из города!!! Самокаты разумеется

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Гость

17:58:44 13-06-2023

Долой самокаты из города! Пусть строят себе самокатодромы и там друг перед другом гарцуют.

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