В Барнауле самокатчик на большой скорости влетел в красную "Ладу"

На автомобиле осталась вмятина

13 июня 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле водитель электросамоката врезался в красную "Ладу", пишет "В курсе 22".

По словам очевидцев, все случилось на Солнечной Поляне, 29. Пострадал ли в результате произошедшего самокатчик, не уточняется.

"Скорость у самоката была такой, что помяло на автомобиле дверь, крыло, капот и сломало зеркало", – говорится в сообщении.

Ранее барнаульцы рассказали нашему агентству, что думают об электросамокатах.