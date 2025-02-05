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В Барнауле "самокатчик" подрался с водителем "газельки" посреди дороги

Неизвестно, что стало причиной для схватки

05 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

В Барнауле на улице Союза Республик произошла драка между доставщиком еды и водителем "Газели", сообщает "Инцидент Барнаул".

"Водитель, видимо, задел доставщика или наоборот. Затем водитель выбежал, и они начали драться", – рассказала местная жительница.

На видео после рукопашной схватки водитель залез в кузов грузовика и достал палку. Впрочем, в дело орудие не пошло, поскольку оппоненты, судя по всему, договорились о "перемирии".

Драка в ТРЦ Galaxy / Кадры из видео:

Барнаульцы устроили драку в торговом центре

В конфликте участвовали в том числе и женщины
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия

Комментарии 10

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Гость

14:54:34 05-02-2025

Что, началось? Самоктчики повылазили на самокатах?

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Элен без ребят

18:00:38 05-02-2025

Гость (14:54:34 05-02-2025) Что, началось? Самоктчики повылазили на самокатах? ... речь о доставке Самокат. они на велосипедах.

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Гость

15:29:03 05-02-2025

Даже вдаваться в причины не хочу. Я на стороне газелиста.

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Гость

17:36:56 05-02-2025

Гость (15:29:03 05-02-2025) Даже вдаваться в причины не хочу. Я на стороне газелиста. ... Ты ему палку подавал из кузова ?

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Гость

18:32:58 05-02-2025

Гость (15:29:03 05-02-2025) Даже вдаваться в причины не хочу. Я на стороне газелиста. ... Ну так-то газелисты всегда отличались неадекватным поведением.

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Гость

15:38:04 05-02-2025

Ничессе они машутся. От души

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Олег

15:39:22 05-02-2025

да пущай хлещутся...

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Гость

17:36:07 05-02-2025

Этот козёл на газеле зачем палку вытащил ?
Кулаками слабо ?

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Жора

18:27:12 05-02-2025

Гость (17:36:07 05-02-2025) Этот козёл на газеле зачем палку вытащил ?Кулаками слабо... палкой сподручнее. Когда вы нарываетесь, не думайте, что с вами будут проводить поединки по вашим "правилам", огребетесь чем под руку попадётся.

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Гость

11:12:49 06-02-2025

Гость (17:36:07 05-02-2025) Этот козёл на газеле зачем палку вытащил ?Кулаками слабо... это нунчака, он в воин в камуфляжи

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