В Барнауле "самокатчик" подрался с водителем "газельки" посреди дороги

Неизвестно, что стало причиной для схватки

05 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

В Барнауле на улице Союза Республик произошла драка между доставщиком еды и водителем "Газели", сообщает "Инцидент Барнаул".

"Водитель, видимо, задел доставщика или наоборот. Затем водитель выбежал, и они начали драться", – рассказала местная жительница.

На видео после рукопашной схватки водитель залез в кузов грузовика и достал палку. Впрочем, в дело орудие не пошло, поскольку оппоненты, судя по всему, договорились о "перемирии".