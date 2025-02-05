В Барнауле "самокатчик" подрался с водителем "газельки" посреди дороги
Неизвестно, что стало причиной для схватки
05 февраля 2025, 14:30, ИА Амител
В Барнауле на улице Союза Республик произошла драка между доставщиком еды и водителем "Газели", сообщает "Инцидент Барнаул".
"Водитель, видимо, задел доставщика или наоборот. Затем водитель выбежал, и они начали драться", – рассказала местная жительница.
На видео после рукопашной схватки водитель залез в кузов грузовика и достал палку. Впрочем, в дело орудие не пошло, поскольку оппоненты, судя по всему, договорились о "перемирии".
14:54:34 05-02-2025
Что, началось? Самоктчики повылазили на самокатах?
18:00:38 05-02-2025
Гость (14:54:34 05-02-2025) Что, началось? Самоктчики повылазили на самокатах? ... речь о доставке Самокат. они на велосипедах.
15:29:03 05-02-2025
Даже вдаваться в причины не хочу. Я на стороне газелиста.
17:36:56 05-02-2025
Гость (15:29:03 05-02-2025) Даже вдаваться в причины не хочу. Я на стороне газелиста. ... Ты ему палку подавал из кузова ?
18:32:58 05-02-2025
Гость (15:29:03 05-02-2025) Даже вдаваться в причины не хочу. Я на стороне газелиста. ... Ну так-то газелисты всегда отличались неадекватным поведением.
15:38:04 05-02-2025
Ничессе они машутся. От души
15:39:22 05-02-2025
да пущай хлещутся...
17:36:07 05-02-2025
Этот козёл на газеле зачем палку вытащил ?
Кулаками слабо ?
18:27:12 05-02-2025
Гость (17:36:07 05-02-2025) Этот козёл на газеле зачем палку вытащил ?Кулаками слабо... палкой сподручнее. Когда вы нарываетесь, не думайте, что с вами будут проводить поединки по вашим "правилам", огребетесь чем под руку попадётся.
11:12:49 06-02-2025
Гость (17:36:07 05-02-2025) Этот козёл на газеле зачем палку вытащил ?Кулаками слабо... это нунчака, он в воин в камуфляжи