В Барнауле самые дорогие подарки мужчинам на 23 Февраля дарят сами мужчины

В этот день барнаульцы чаще всего поздравляют отцов, мужей, братьев и сыновей

22 февраля 2024, 16:02, ИА Амител

Мужчина готовит подарок / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в среднем потратят на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"23 Февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины – отцов, сыновей и братьев", – выяснили социологи.

На подарки женщины в среднем потратят 3000 рублей, а мужчины – 4300 рублей. В итоге среднестатистический житель Барнаула потратит на сюрпризы 3600 рублей.

Стоит отметить, что 22% женщин и 62% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на 23 Февраля.

Опрос проведен с 2 по 12 февраля 2024 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.