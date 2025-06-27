В Барнауле сбили 90-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет

Пенсионерку увезли в больницу

27 июня 2025, 18:50, ИА Амител

В Барнауле на проспекте Ленина сбили 90-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно, на пенсионерку наехал 41-летний водитель "Хундай Солярис", когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Женщину с увезли в Городскую больницу №1, для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.