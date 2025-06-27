В Барнауле сбили 90-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет
Пенсионерку увезли в больницу
27 июня 2025, 18:50, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина сбили 90-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Предварительно, на пенсионерку наехал 41-летний водитель "Хундай Солярис", когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Женщину с увезли в Городскую больницу №1, для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
19:04:50 27-06-2025
и снова бабки на Новом рынке... там хоть забор в человеческий рост ставь, все равно перелезут и побегут на красный. не сосчитать уже, сколько бабок там сбили.
19:41:43 27-06-2025
ничего удивительного...
Я давно заметил что пенсионеры в себя верят и в своё бессмертие...
20:28:05 27-06-2025
Постоянно наблюдаю как пожилые пешеходы спокойно переходят на красный, иногда даже головы не поворачивают. Как будто в параллельной вселенной живут, где никого не сбивают.
20:44:20 27-06-2025
Печально конечно, но....
20:57:28 27-06-2025
штооо...кто таких бабок ОДНИХ выпускает то на улицу? мне кажется прямая вина ближайших родственников. Не столько водителя
22:25:10 27-06-2025
Гость (20:57:28 27-06-2025) штооо...кто таких бабок ОДНИХ выпускает то на улицу? мне каж... а если родственников нету, то на улицу выходить не нужно?
21:07:37 27-06-2025
Как-то очень бодро бабуля передвигалась...
22:41:36 27-06-2025
Бабка решила перейти дорогу на красный свет.. а попала на тот...
23:04:14 27-06-2025
ей точно 90? активная бабулечка, однако
08:08:42 28-06-2025
На Новом рынке очень короткий промежуток времени зеленого светофора для пешеходов, переходящих проспект. Пожилые люди реально не успевают перейти улицу за те несколько секунд, только бегом. А бегают они не очень...
12:07:40 28-06-2025
Гость (08:08:42 28-06-2025) На Новом рынке очень короткий промежуток времени зеленого св... но не эта. Эта очень резво неслась под колеса. У водителя не было и секунды реагировать.
14:59:18 29-06-2025
Горбольницы №1 нет. Сейчас это - Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.