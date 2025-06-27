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В Барнауле сбили 90-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет

Пенсионерку увезли в больницу

27 июня 2025, 18:50, ИА Амител

В Барнауле на проспекте Ленина сбили 90-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно, на пенсионерку наехал 41-летний водитель "Хундай Солярис", когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.  

Женщину с увезли в Городскую больницу №1, для оказания медицинской помощи. 

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Барнаул

Комментарии 12

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Элен без ребят

19:04:50 27-06-2025

и снова бабки на Новом рынке... там хоть забор в человеческий рост ставь, все равно перелезут и побегут на красный. не сосчитать уже, сколько бабок там сбили.

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Шинник

19:41:43 27-06-2025

ничего удивительного...
Я давно заметил что пенсионеры в себя верят и в своё бессмертие...

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Гость

20:28:05 27-06-2025

Постоянно наблюдаю как пожилые пешеходы спокойно переходят на красный, иногда даже головы не поворачивают. Как будто в параллельной вселенной живут, где никого не сбивают.

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Гость

20:44:20 27-06-2025

Печально конечно, но....

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Гость

20:57:28 27-06-2025

штооо...кто таких бабок ОДНИХ выпускает то на улицу? мне кажется прямая вина ближайших родственников. Не столько водителя

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Гость

22:25:10 27-06-2025

Гость (20:57:28 27-06-2025) штооо...кто таких бабок ОДНИХ выпускает то на улицу? мне каж... а если родственников нету, то на улицу выходить не нужно?

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гость

21:07:37 27-06-2025

Как-то очень бодро бабуля передвигалась...

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Гость

22:41:36 27-06-2025

Бабка решила перейти дорогу на красный свет.. а попала на тот...

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Гость

23:04:14 27-06-2025

ей точно 90? активная бабулечка, однако

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Гость

08:08:42 28-06-2025

На Новом рынке очень короткий промежуток времени зеленого светофора для пешеходов, переходящих проспект. Пожилые люди реально не успевают перейти улицу за те несколько секунд, только бегом. А бегают они не очень...

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Гость

12:07:40 28-06-2025

Гость (08:08:42 28-06-2025) На Новом рынке очень короткий промежуток времени зеленого св... но не эта. Эта очень резво неслась под колеса. У водителя не было и секунды реагировать.

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Гость

14:59:18 29-06-2025

Горбольницы №1 нет. Сейчас это - Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.

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