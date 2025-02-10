В СИЗО отправили женщину, насмерть сбившую пешехода на проспекте Ленина в Барнауле

В крови автоледи обнаружили 0,856 промилле алкоголя

10 февраля 2025, 16:50, Антон Дегтярев

Последствия ДТП / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

52-летнюю женщину, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, отправили в СИЗО до 7 апреля 2025 года. Об этом amic.ru рассказали в Октябрьском районном суде, который вынес решение о мере пресечения 10 февраля.

ДТП произошло 8 февраля в 19:50 в Барнауле рядом с пересечением проспекта Ленина и улицы Чкалова (у дома № 41 по пр. Ленина). Женщина с признаками опьянения на автомобиле Mercedes-Benz B170 наехала на 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пешеход скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. В крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя (легкая степень опьянения).

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил расследование на контроль.

Известно, что момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.