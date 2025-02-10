В СИЗО отправили женщину, насмерть сбившую пешехода на проспекте Ленина в Барнауле
В крови автоледи обнаружили 0,856 промилле алкоголя
10 февраля 2025, 16:50, Антон Дегтярев
52-летнюю женщину, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, отправили в СИЗО до 7 апреля 2025 года. Об этом amic.ru рассказали в Октябрьском районном суде, который вынес решение о мере пресечения 10 февраля.
ДТП произошло 8 февраля в 19:50 в Барнауле рядом с пересечением проспекта Ленина и улицы Чкалова (у дома № 41 по пр. Ленина). Женщина с признаками опьянения на автомобиле Mercedes-Benz B170 наехала на 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пешеход скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. В крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя (легкая степень опьянения).
По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил расследование на контроль.
Известно, что момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
17:02:38 10-02-2025
Почему-то на сайте суда нет информации об этом. Скрывают фамилию?
20:53:27 10-02-2025
Гость (17:02:38 10-02-2025) Почему-то на сайте суда нет информации об этом. Скрывают фам... Походу старуха не из простых лягушек
17:12:04 10-02-2025
0.8 промилле - это нужно быть заранее проспиртованным. А после добавить так, чтобы черти в аду покраснели.
17:16:45 10-02-2025
Гость (17:12:04 10-02-2025) 0.8 промилле - это нужно быть заранее проспиртованным. А пос... 0,856 промилле алкоголя (легкая степень опьянения).
17:27:30 10-02-2025
Гость (17:12:04 10-02-2025) 0.8 промилле - это нужно быть заранее проспиртованным. А пос...
1–2 промилле считаются лёгкой мерой опьянения.
2–3 промилле — средней мерой опьянения.
3–4 промилле — тяжёлой мерой опьянения.
Можно сказать, что пару бокалов вина выпила, почти трезвая была. Но садиться за руль нельзя было.
17:37:15 10-02-2025
Гость (17:27:30 10-02-2025) 1–2 промилле считаются лёгкой мерой опьянения.2–... Да вы чо говорите!? Меня с таким диагнозом лишали - я в сопли был.
19:28:56 10-02-2025
Гость (17:37:15 10-02-2025) Да вы чо говорите!? Меня с таким диагнозом лишали - я в сопл... 0,8 промиле- это примерно 0, 5 литра пива. но за руль уже нельзя.
18:19:03 10-02-2025
Гость (17:27:30 10-02-2025) 1–2 промилле считаются лёгкой мерой опьянения.2–... её 0,9 промиле- это примерно 150-200 мл водки, или 1-1,5л пива. Это чтобы никто не думал, о том что чтобы угробить человека нужно быть именно "в хламину".
20:19:24 10-02-2025
Гость (17:27:30 10-02-2025) 1–2 промилле считаются лёгкой мерой опьянения.2–... Что Вы несете?
Скажу Вам как бывший следователь прокуратуры, что 2.5-3.0 промилле это тяжелейшая степень опьянения и смертельно опасна.Превышение 3‰ опасно для жизни. После внезапной потери сознания возвратить его удается не сразу. Нарушение координации при сильной степени алкогольного опьянения выражено максимально — пострадавший не способен активно передвигаться и отвечать за свои действия.
Опьянение более 3,5 ‰ можно сравнить с хирургической стадией наркоза.
При 0,7-0,9 ‰ определение степени опьянения возможно по нарушению вестибулярного аппарата — трудно удерживать равновесие и вообще передвигаться, пропадает четкость речи, замедляются реакции на любые раздражители, страдает зрительное и слуховое восприятие.
Самоконтроль постепенно ослабевает вплоть до полной его утраты, рассуждать адекватно уже не получается, зачастую хочется продолжать выпивку и дальше.
Она как раз находилась в этой стадии.
17:27:37 10-02-2025
Нет тема эта уже стала " фантиком" ее уже не скроешь - скорей всего по этому наезду и с отегчающими обст. (Не буду писать номера статей) - но не зная экспертизу и мед.эксп. - предпологаю заключение под стражу с приговором 3 года не больше.Но не благодарное это дело .
17:58:06 10-02-2025
Смертную казнь надо-надо возвращать...
18:00:34 10-02-2025
сверху капает снизу сыпется.
много на дороге шумоголовых стало, у кого не вылеченное сдвг и иные отклонения, в общественно опасную форму психоза трансформировались.
19:29:12 10-02-2025
Единственное её спасение - "Разбежавшись, пригнуть со скалы ...".
Ждет её смертушка мучительная. Ибо за такое прощать нельзя. Раньше хорошая казнь была - четвертование - вот это для неё. И как у Высоцкого: "Чуть по-медленнее, кони, чуть по-медленнее ...".
19:31:24 10-02-2025
Гость (18:19:03 10-02-2025) её 0,9 промиле- это примерно 150-200 мл водки, или 1-1,5л пи... точно! а то многие,выпив пива, спокойно садятся за руль, типа трезвые. нет, не трезвые и каждый глоток может привести к трагедии.
20:33:47 10-02-2025
Много умных мыслей про количество выпитого и промиле. Массу самого человека не учли. Или сразу прикинули сколько эта мадам весит?
22:00:51 10-02-2025
Гость (20:33:47 10-02-2025) Много умных мыслей про количество выпитого и промиле. Массу ... Не учли сколько дней, недель она пила, какими заболеваниями страдала. Так что масса не самое главное.
22:43:24 10-02-2025
Комментаторам учить матчасть и не путать содержание алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе.
07:14:58 11-02-2025
И где фамилия этой мразины?
09:08:00 11-02-2025
Женщина с признаками опьянения --- обезъяна с гранатой и еще пьная, там без шансов было
09:11:33 11-02-2025
Соболезную родным и близким погибшей девушки.
11:49:24 11-02-2025
не дай бог никому оказаться на месте той девушки, спокойно идущей по тротуару по своим делам...