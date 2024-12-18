В Барнауле сделали новогодний городок на площади Мира

Торжественное открытие елки состоится 28 декабря

18 декабря 2024, 13:41, ИА Амител

В Барнауле на площади Мира сделали новогодний городок. Он уже готов к приему гостей, сообщили в мэрии.

На главной площади Ленинского района установили 12-метровую елку, от верхушки которой тянутся 528 метров гирлянд.

Здесь разместили различные световые фигуры, скульптуры, ограждения с поздравительными баннерами и две каркасные деревянные горки для детей. А также работает каток.

Торжественнее открытие районной елки состоится 28 декабря в 16:00.