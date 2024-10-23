В Барнауле ищут перевозчиков на несколько автобусных маршрутов, включая "забытые"
В списке лотов маршруты № 17 и 19, по которым автобусы не ходят уже несколько лет
23 октября 2024, 11:35, ИА Амител
Власти Барнаула ищут подрядчика сразу на пять городских маршрутов. В их числе автобусы № 17, 37, 19, 57 и 51. В начале октября прошел аукцион и по маршруту № 24, но на закупку никто не заявился и ее признали несостоявшейся. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Лоты по маршрутам № 51 и 57 появились на портале 17 октября, перевозчика на них будут искать до 25 октября 2024 года, а итоги подведут 29 октября. А вот закупки по автобусам № 17, 37 и 19 опубликовали на портале 23 октября, желающие смогут подавать заявки до 31 октября, а итоги подведут 2 ноября.
На всех маршрутах перевозчики должны будут работать до 30 ноября 2026 года включительно. Оплата по контракту будет идти из бюджета Барнаула на 2025-2026 годы. Договоры будут действовать до 23 декабря 2026 года включительно.
Работать подрядчики будут по уже утвержденным маршрутам. В автобусах должны быть: автоматизированный контроль оплаты проезда, возможность перевозить багаж, наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения и системы кондиционирования воздуха, оснащенность аппаратурой спутниковой навигации, форменная одежда персонала и так далее. И, конечно, транспортные средства должны быть исправными и в "надлежащем техническом состоянии".
В течение дня после заключения контракта подрядчики должны будут предоставить для утверждения заказчику три экземпляра подробного разработанного расписания движения и два экземпляра разработанного паспорта по маршруту регулярных перевозок.
При этом максимальные цены на лоты, как правило, небольшие: на маршрут № 17 – 4,7 тысячи рублей, на маршрут № 19 – 7,1 тысячи рублей, на маршрут № 57 – 26,9 тысячи рублей и на маршрут № 51 – почти 23 тысячи рублей. А вот на маршрут № 37 сумма уже серьезная – почти 5,9 млн рублей. Чем вызван такой разброс начальных цен закупок, не поясняется.
Отметим, что 4 октября на портале появилась и закупка по маршруту № 24. 18 октября по ней подвели итоги. В результате закупка сорвалась, так как на нее никто не заявился.
Напомним, что в июле барнаульские власти искали перевозчиков для трех маршрутов – № 29, 121, 117э и 45. В итоге нашли перевозчиков на маршруты № 121 и № 117э, а в остальных участвовать никто не захотел.
11:52:20 23-10-2024
Запустите 29 маршрут!!!!
12:19:34 23-10-2024
А дураков-то уже и нет...
12:20:52 23-10-2024
29 видимо списали. А куда он ездил больше ничего не ходит. Кто в администрации вообще транспортом занимается?
12:30:08 23-10-2024
Тор (12:20:52 23-10-2024) 29 видимо списали. А куда он ездил больше ничего не ходит. К... начальник транспортного цеха -_-
13:15:34 23-10-2024
Кто-то тут всегда кричит, что перевозчики гребут лопатой деньги, благодаря черному налу), куда делись желающие загребать деньги)
22:43:13 23-10-2024
Гость (13:15:34 23-10-2024) Кто-то тут всегда кричит, что перевозчики гребут лопатой ден... Деньги они загребают только под крышей, когда царствует оплата черным налом или на банковские карты. Сейчас крыша потекла, и отчасти съехала в СИЗО. Честно же работать никто не хочет
12:59:18 31-10-2024
Чучмек (22:43:13 23-10-2024) Деньги они загребают только под крышей, когда царствует опла... Честно и не заработаешь!
13:24:49 23-10-2024
Переводить все маршруты на муниципальные предприятия. Частники добили общественный транспорт в Барнауле. Недаром Москва и Санкт-Петербург убрали частников, пошлите туда в командировку наших транспортных чиновников, пусть их научат, как надо работать.
14:11:23 23-10-2024
Гость (13:24:49 23-10-2024) Переводить все маршруты на муниципальные предприятия. Частни... а разве нельзя новосибирцам например или москвичам отдать все -пусть они тут нам транспорт организуют
16:40:42 23-10-2024
большой ух (14:11:23 23-10-2024) а разве нельзя новосибирцам например или москвичам отдать вс... Прекрасная идея! Местные чиновники явно не справляются с организацией ОТ. Даже не могут послать предложения участвовать в тендерах в другие города, где адекватные перевозчики. Понятно, что чужие, зная о коррупции в регионе, даже не пытаются сюда заходить, опасаясь, что их бортанут местные под надуманными предлогами
16:17:25 23-10-2024
Гость (13:24:49 23-10-2024) Переводить все маршруты на муниципальные предприятия. Частни... Стесняюсь спросить а кто в Москве и Питере работает, государственные или муниципальные перевозчики?
13:59:56 23-10-2024
Еще автобусы двухэтажные и "гармошки" верните вместо китайских микроавтобусов.
15:10:10 23-10-2024
24 маршрут надо горэлектротрансу отдать под новые автобусы.
18:12:23 23-10-2024
Гость (15:10:10 23-10-2024) 24 маршрут надо горэлектротрансу отдать под новые автобусы.... И вернуть его первоначальный маршрут с С.поляны.
06:46:59 24-10-2024
Гость (18:12:23 23-10-2024) И вернуть его первоначальный маршрут с С.поляны. ... Его никто и не менял (маршрут). Он просто исчез.
16:36:41 24-10-2024
Гость (06:46:59 24-10-2024) Его никто и не менял (маршрут). Он просто исчез.... Сначала поменяли- потом исчез.
Этот маршрут изпокон веков начинал свое движение с Солнечной поляны. Пока несколько лет назад какому то " деятелю" не пришла " умная" идейка...
18:09:53 23-10-2024
Где, обещанный администрацией регулируемый 29 маршрут? Раз не нашли перевозчиков- ищите другие пути! Делайте муниципальный транспорт. Странное дело вся работа транспортного отдела заключается в поиске перевозчиков и проведению аукциона. А не нашли- значит на нет и суда нет? Похоронили маршруты столь необходимые городу и фиг с нини? Краевая столица, а с транспортом хуже, чем в деревне! Да, у нас же всегда есть такси! Нигде такого безобразия с общественным транспортом не наблюдается как в Барнауле!
20:23:39 23-10-2024
Что такое, максимальная цена на лот? Это начальная цена для торга занять маршрут? Перевозчика необходимо выбирать не на торгах, а по наличию и качеству автобусов, по наличию и опыту водителей и т.д.
18:17:50 25-10-2024
Верните маршрут 17 было очень удобно. И он почти всегда был полный. Сейчас в районе С Западная по ул. Юрина до отст. Гущина нет ни одного автобуса. Только троллейбусы. Которых не дождаться.