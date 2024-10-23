В списке лотов маршруты № 17 и 19, по которым автобусы не ходят уже несколько лет

23 октября 2024, 11:35, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика сразу на пять городских маршрутов. В их числе автобусы № 17, 37, 19, 57 и 51. В начале октября прошел аукцион и по маршруту № 24, но на закупку никто не заявился и ее признали несостоявшейся. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лоты по маршрутам № 51 и 57 появились на портале 17 октября, перевозчика на них будут искать до 25 октября 2024 года, а итоги подведут 29 октября. А вот закупки по автобусам № 17, 37 и 19 опубликовали на портале 23 октября, желающие смогут подавать заявки до 31 октября, а итоги подведут 2 ноября.

На всех маршрутах перевозчики должны будут работать до 30 ноября 2026 года включительно. Оплата по контракту будет идти из бюджета Барнаула на 2025-2026 годы. Договоры будут действовать до 23 декабря 2026 года включительно.

Работать подрядчики будут по уже утвержденным маршрутам. В автобусах должны быть: автоматизированный контроль оплаты проезда, возможность перевозить багаж, наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения и системы кондиционирования воздуха, оснащенность аппаратурой спутниковой навигации, форменная одежда персонала и так далее. И, конечно, транспортные средства должны быть исправными и в "надлежащем техническом состоянии".

В течение дня после заключения контракта подрядчики должны будут предоставить для утверждения заказчику три экземпляра подробного разработанного расписания движения и два экземпляра разработанного паспорта по маршруту регулярных перевозок.

При этом максимальные цены на лоты, как правило, небольшие: на маршрут № 17 – 4,7 тысячи рублей, на маршрут № 19 – 7,1 тысячи рублей, на маршрут № 57 – 26,9 тысячи рублей и на маршрут № 51 – почти 23 тысячи рублей. А вот на маршрут № 37 сумма уже серьезная – почти 5,9 млн рублей. Чем вызван такой разброс начальных цен закупок, не поясняется.

Отметим, что 4 октября на портале появилась и закупка по маршруту № 24. 18 октября по ней подвели итоги. В результате закупка сорвалась, так как на нее никто не заявился.

Напомним, что в июле барнаульские власти искали перевозчиков для трех маршрутов – № 29, 121, 117э и 45. В итоге нашли перевозчиков на маршруты № 121 и № 117э, а в остальных участвовать никто не захотел.