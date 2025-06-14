НОВОСТИОбщество

В Барнауле семь домов остались без холодной воды из-за аварии

Воду обещают вернуть только ранним утром 15 июня

14 июня 2025, 20:34, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Индустриальном районе Барнаула семь домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода по адресу ул. 50 лет СССР, 16.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты уже устраняют неполадки. На время ремонта холодной воды нет по адресам:

  • ул. 50 лет СССР, 20, 16, 22; 
  • ул. Георгиева, 22, 24, 32;
  • ул. Сухэ-Батора, 29. 

Ориентировочное время устранения повреждения – 03:00 15 июня. Для жителей организовали подвоз воды по адресу ул. 50 лет СССР, 20. 

С 16 июня в Барнауле стартует второй этап испытаний теплосетей, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду.

Барнаул отключения

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров