НОВОСТИОбщество

В Барнауле семь зданий остались без холодной воды из-за повреждения водопровода

Воды нет на улицах Силикатной и Южные Мастерские

11 мая 2024, 18:39, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле вечером 11 мая произошло повреждение на водопроводе по улице Силикатной, 14б, сообщили в "Росводоканале".

В момент аварии была просадка давления воды в центре города, но сейчас оно восстановлено, отмечают на предприятии. Тем не менее без холодной воды остаются семь административных зданий по адресам:

  • ул. Южные мастерские, 12, 12а;
  • ул. Силикатная, 16в, 16д, 16/2, 20, 20/3.

С 14 мая в Барнауле начнут планово отключат горячую воду. Рассказали, где "сезон тазиков" начнется в первую очередь. 

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 3

Avatar Picture
Алексей

19:39:51 11-05-2024

Молодёжная 136, 138 воды нет до сих пор. А это многоэтажные дома и в списке их почему то нет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:34 11-05-2024

Не воды за значительной части города, знаю от знакомых про дома на Строителей, Крупской, Молодежной, Ядринцев

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:49 12-05-2024

Что происходит? Со вчерашнего дня нет ХОЛОДНОЙ воды или очень слабый напор на Молодёжной.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров