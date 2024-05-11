В Барнауле семь зданий остались без холодной воды из-за повреждения водопровода
Воды нет на улицах Силикатной и Южные Мастерские
11 мая 2024, 18:39, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
В Барнауле вечером 11 мая произошло повреждение на водопроводе по улице Силикатной, 14б, сообщили в "Росводоканале".
В момент аварии была просадка давления воды в центре города, но сейчас оно восстановлено, отмечают на предприятии. Тем не менее без холодной воды остаются семь административных зданий по адресам:
- ул. Южные мастерские, 12, 12а;
- ул. Силикатная, 16в, 16д, 16/2, 20, 20/3.
С 14 мая в Барнауле начнут планово отключат горячую воду. Рассказали, где "сезон тазиков" начнется в первую очередь.
19:39:51 11-05-2024
Молодёжная 136, 138 воды нет до сих пор. А это многоэтажные дома и в списке их почему то нет.
20:21:34 11-05-2024
Не воды за значительной части города, знаю от знакомых про дома на Строителей, Крупской, Молодежной, Ядринцев
11:11:49 12-05-2024
Что происходит? Со вчерашнего дня нет ХОЛОДНОЙ воды или очень слабый напор на Молодёжной.