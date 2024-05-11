В Барнауле семь зданий остались без холодной воды из-за повреждения водопровода

Воды нет на улицах Силикатной и Южные Мастерские

11 мая 2024, 18:39, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле вечером 11 мая произошло повреждение на водопроводе по улице Силикатной, 14б, сообщили в "Росводоканале".

В момент аварии была просадка давления воды в центре города, но сейчас оно восстановлено, отмечают на предприятии. Тем не менее без холодной воды остаются семь административных зданий по адресам:

ул. Южные мастерские, 12, 12а;

ул. Силикатная, 16в, 16д, 16/2, 20, 20/3.

С 14 мая в Барнауле начнут планово отключат горячую воду. Рассказали, где "сезон тазиков" начнется в первую очередь.