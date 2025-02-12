В Барнауле семьдесят человек выбежали из общежития из-за пожара
Из-за неосторожной сварки под обшивкой вспыхнул утеплитель
12 февраля 2025, 16:50, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на улице Кавалерийской вспыхнул пожар в общежитии. Как сообщает МЧС Алтайского края, загорелся утеплитель под обшивкой между первым и вторым этажами здания.
Площадь пожара составила 15 "квадратов". Его тушили 22 спасателя и шесть единиц техники.
Обошлось без пострадавших – из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, в том числе 40 детей.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведение сварочных работ", – отметили в МЧС.
20:12:55 12-02-2025
оба-на...негорючий утеплитель полыхнул
08:18:20 13-02-2025
Гражданам из стекловатных человейников призадуматься бы надо. А то сами знаете, что там будет. От них.