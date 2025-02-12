НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле семьдесят человек выбежали из общежития из-за пожара

Из-за неосторожной сварки под обшивкой вспыхнул утеплитель

12 февраля 2025, 16:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Кавалерийской вспыхнул пожар в общежитии. Как сообщает МЧС Алтайского края, загорелся утеплитель под обшивкой между первым и вторым этажами здания.

Площадь пожара составила 15 "квадратов". Его тушили 22 спасателя и шесть единиц техники.

Обошлось без пострадавших – из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, в том числе 40 детей.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведение сварочных работ", – отметили в МЧС.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Санечек

20:12:55 12-02-2025

оба-на...негорючий утеплитель полыхнул

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

08:18:20 13-02-2025

Гражданам из стекловатных человейников призадуматься бы надо. А то сами знаете, что там будет. От них.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров