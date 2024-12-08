В Бийском районе при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
Пострадавшего госпитализировали с ожогами
08 декабря 2024, 16:45, ИА Амител
Пожар в Бийском районе / Фото: t.me/mchs_altkray
В селе Усть-Катунь в частном двухквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
"Бойцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади порядка 90 кв. м. Огнем повреждены кровля, стены строения", – пишет ведомство.
В ликвидации возгорания участвовали 21 человек, привлекали пять пожарных автоцистерн.
В результате пожара пострадал один мужчина. Он получил ожоги и уже госпитализирован.
"Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом", – сообщили спасатели.
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