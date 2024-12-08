В Бийском районе при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали с ожогами

08 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Пожар в Бийском районе / Фото: t.me/mchs_altkray

В селе Усть-Катунь в частном двухквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

"Бойцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади порядка 90 кв. м. Огнем повреждены кровля, стены строения", – пишет ведомство.

В ликвидации возгорания участвовали 21 человек, привлекали пять пожарных автоцистерн.

В результате пожара пострадал один мужчина. Он получил ожоги и уже госпитализирован.