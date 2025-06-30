В Барнауле шесть домов на сутки останутся без холодной воды. Список адресов

Ограничение водоснабжения связано с плановыми работами

30 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле шесть многоквартирных домов на сутки останутся без холодной воды, сообщили в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".

Неудобства для жителей продлятся с 22:00 30 июня до 22:00 1 июля.

В это время специалисты "СоюзДонСтроя" проведут плановую врезку бойлера во вновь построенную сеть по ул. Гущина, 77а.

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