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В Барнауле шесть домов на сутки останутся без холодной воды. Список адресов

Ограничение водоснабжения связано с плановыми работами

30 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле шесть многоквартирных домов на сутки останутся без холодной воды, сообщили в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".

Неудобства для жителей продлятся с 22:00 30 июня до 22:00 1 июля.

В это время специалисты "СоюзДонСтроя" проведут плановую врезку бойлера во вновь построенную сеть по ул. Гущина, 77а. 

Адреса, попадающие под отключение:

  • ул. Телефонная, 28а;
  • ул. Гущина, 75а, 77; 
  • ул. Юрина, 114а;
  • ул. Новороссийская, 11б, 13а; 
  • ул. Гущина, 77а (бойлер);
  • ул. Новороссийская, 13г (административное здание).
Барнаул отключения

Комментарии 2

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Гость

15:54:28 30-06-2025

Никитина 28 отключили вообще от воды, без объяснения причины.

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Гость

22:10:39 30-06-2025

Молодёжная 35 отключили горячую и холодную воду, никакой информации нет.

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