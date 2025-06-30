В Барнауле шесть домов на сутки останутся без холодной воды. Список адресов
Ограничение водоснабжения связано с плановыми работами
30 июня 2025, 15:20, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
В Барнауле шесть многоквартирных домов на сутки останутся без холодной воды, сообщили в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".
Неудобства для жителей продлятся с 22:00 30 июня до 22:00 1 июля.
В это время специалисты "СоюзДонСтроя" проведут плановую врезку бойлера во вновь построенную сеть по ул. Гущина, 77а.
Адреса, попадающие под отключение:
- ул. Телефонная, 28а;
- ул. Гущина, 75а, 77;
- ул. Юрина, 114а;
- ул. Новороссийская, 11б, 13а;
- ул. Гущина, 77а (бойлер);
- ул. Новороссийская, 13г (административное здание).
15:54:28 30-06-2025
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22:10:39 30-06-2025
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