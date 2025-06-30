В Барнауле возобновили проезд на пересечении Ленина и Молодежной
Работы по замене участка труб на теплосети завершены
30 июня 2025, 07:33, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле утром 30 июня восстановили движение по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Молодежной, сообщили в мэрии.
С 16 июня специалисты барнаульского теплосетевого подразделения СГК здесь меняли трубы у магистральной теплосети. На выходных эти работы завершили, а также забетонировали участок и уложили новый асфальт.
"Сегодня, 30 июня, движение по проспекту Ленина полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
В общей сложности энергетики поменяли 130 м трубопроводов и обновили железобетонные конструкции непроходного канала.
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