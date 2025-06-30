В Барнауле возобновили проезд на пересечении Ленина и Молодежной

Работы по замене участка труб на теплосети завершены

30 июня 2025, 07:33, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле утром 30 июня восстановили движение по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Молодежной, сообщили в мэрии.

С 16 июня специалисты барнаульского теплосетевого подразделения СГК здесь меняли трубы у магистральной теплосети. На выходных эти работы завершили, а также забетонировали участок и уложили новый асфальт.

"Сегодня, 30 июня, движение по проспекту Ленина полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

В общей сложности энергетики поменяли 130 м трубопроводов и обновили железобетонные конструкции непроходного канала.