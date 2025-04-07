В Барнауле школьники разбили припаркованный во дворе дома автомобиль
Владелец машины уже написал заявление в полицию
07 апреля 2025, 13:25, ИА Амител
В Барнауле двое мальчиков разбили припаркованную во дворе дома машину. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось днем 6 апреля по адресу: Павловский тракт, 237. Со слов очевидцев, школьники поцарапали автомобиль, разбили лобовое стекло, оторвали боковое зеркало, бамперы, фару и номера, скрутили колпачки и помяли крышу.
"Может, кто-то знает мальчиков? Пусть родители возмещают ущерб, заявление уже написано", – заключил автор поста в Telegram-канале.
Обстоятельства произошедшего уточняют.
Ранее барнаульцы наказали водителя за неправильную парковку: автомобилист перекрыл горожанам путь к мусорным бакам, из-за чего люди начали складывать пакеты с отходами ему на капот.
13:38:48 07-04-2025
Наверное, двойки получили. А так теперь дома за двойки ругать не будут!)))
13:45:22 07-04-2025
Со слов очевидцев, школьники поцарапали автомобиль, разбили------ то есть смотрели и охали?) да уж...
14:01:13 07-04-2025
Жоповозку бросили на газоне. Судя по фото.
14:02:10 07-04-2025
вандалы...
14:05:32 07-04-2025
бошки по отшибать соплякам, а то взяли моду как чудить и матом крыть так взрослые а как отвечать так сразу дети.
14:31:56 07-04-2025
онижедети
14:38:58 07-04-2025
112 то почему не позвонили? пока это все снимали и делали эти пацаны, уже-б наряд 100 раз приехал!
14:39:27 07-04-2025
не разбили автомобиль, а немножко убрали хлама, который кто-то бросил на газоне
15:46:58 07-04-2025
Так этого пирдячиго марка не разбили, а к утилизации подготовили... Судя по "дудке" под багажником, хозяин всех соседей достал шумом. Там скорее всего и в багажнике "музыкальная копилка" находится. Так что все логично... Как это тело к людям, так и к нему...
16:50:18 07-04-2025
Тоже так подумал! у нас во дворе есть похожий. Двигается по двору еще и подгазовывает, чтобы все слышали и сигналки срабатывали
00:28:11 08-04-2025
1111 (16:50:18 07-04-2025) Тоже так подумал! у нас во дворе есть похожий. Двигается по ... Натравить своего щенка остаётся...
Кому из парнишек не нравится брутальный автомобиль?
Только аристократам, но поступок не по сану
18:20:24 07-04-2025
Видимо бумеранг вернулся....
19:21:37 07-04-2025
Вторая фотка, где на эвакуатор грузят, показательная. Да и чот песня вспомнилась про "Марк был хороший".
21:40:51 07-04-2025
Наверное, опять детки с "неврологическим" диагнозом, как и вандалы на кладбище.
Представляю последствия такого поступка для "авторов", если бы это произошло в советское время....
06:57:54 08-04-2025
у нас, во дворе тачку с такой же "бубнилкой" оставили на спущенной резине, ибо под окнами парковался, у чужого подъезда, и весь подъезд будил, осознал, и больше там не ставил!