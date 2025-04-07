НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле школьники разбили припаркованный во дворе дома автомобиль

Владелец машины уже написал заявление в полицию

07 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле двое мальчиков разбили припаркованную во дворе дома машину. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось днем 6 апреля по адресу: Павловский тракт, 237. Со слов очевидцев, школьники поцарапали автомобиль, разбили лобовое стекло, оторвали боковое зеркало, бамперы, фару и номера, скрутили колпачки и помяли крышу. 

"Может, кто-то знает мальчиков? Пусть родители возмещают ущерб, заявление уже написано", – заключил автор поста в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего уточняют.

Ранее барнаульцы наказали водителя за неправильную парковку: автомобилист перекрыл горожанам путь к мусорным бакам, из-за чего люди начали складывать пакеты с отходами ему на капот.

Барнаул Происшествия

Комментарии 15

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Миша

13:38:48 07-04-2025

Наверное, двойки получили. А так теперь дома за двойки ругать не будут!)))

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Гость

13:45:22 07-04-2025

Со слов очевидцев, школьники поцарапали автомобиль, разбили------ то есть смотрели и охали?) да уж...

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Гость

14:01:13 07-04-2025

Жоповозку бросили на газоне. Судя по фото.

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.....

14:02:10 07-04-2025

вандалы...

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Коля

14:05:32 07-04-2025

бошки по отшибать соплякам, а то взяли моду как чудить и матом крыть так взрослые а как отвечать так сразу дети.

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Элен без ребят

14:31:56 07-04-2025

онижедети

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Гость

14:38:58 07-04-2025

112 то почему не позвонили? пока это все снимали и делали эти пацаны, уже-б наряд 100 раз приехал!

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гость

14:39:27 07-04-2025

не разбили автомобиль, а немножко убрали хлама, который кто-то бросил на газоне

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Гость

15:46:58 07-04-2025

Так этого пирдячиго марка не разбили, а к утилизации подготовили... Судя по "дудке" под багажником, хозяин всех соседей достал шумом. Там скорее всего и в багажнике "музыкальная копилка" находится. Так что все логично... Как это тело к людям, так и к нему...

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1111

16:50:18 07-04-2025

Тоже так подумал! у нас во дворе есть похожий. Двигается по двору еще и подгазовывает, чтобы все слышали и сигналки срабатывали

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Гость

00:28:11 08-04-2025

1111 (16:50:18 07-04-2025) Тоже так подумал! у нас во дворе есть похожий. Двигается по ... Натравить своего щенка остаётся...
Кому из парнишек не нравится брутальный автомобиль?
Только аристократам, но поступок не по сану

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Гость

18:20:24 07-04-2025

Видимо бумеранг вернулся....

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Гость

19:21:37 07-04-2025

Вторая фотка, где на эвакуатор грузят, показательная. Да и чот песня вспомнилась про "Марк был хороший".

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Гость

21:40:51 07-04-2025

Наверное, опять детки с "неврологическим" диагнозом, как и вандалы на кладбище.
Представляю последствия такого поступка для "авторов", если бы это произошло в советское время....

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Гость

06:57:54 08-04-2025

у нас, во дворе тачку с такой же "бубнилкой" оставили на спущенной резине, ибо под окнами парковался, у чужого подъезда, и весь подъезд будил, осознал, и больше там не ставил!

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