В Барнауле школьники разбили припаркованный во дворе дома автомобиль

Владелец машины уже написал заявление в полицию

07 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле двое мальчиков разбили припаркованную во дворе дома машину. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось днем 6 апреля по адресу: Павловский тракт, 237. Со слов очевидцев, школьники поцарапали автомобиль, разбили лобовое стекло, оторвали боковое зеркало, бамперы, фару и номера, скрутили колпачки и помяли крышу.

"Может, кто-то знает мальчиков? Пусть родители возмещают ущерб, заявление уже написано", – заключил автор поста в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего уточняют.

Ранее барнаульцы наказали водителя за неправильную парковку: автомобилист перекрыл горожанам путь к мусорным бакам, из-за чего люди начали складывать пакеты с отходами ему на капот.