В Барнауле СК и прокуратура начали проверку после нападения собаки на ребенка

Инцидент случился в селе Лебяжье

01 августа 2024, 14:44, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Сотрудники СК и прокуратуры проводят проверку из-за нападения собаки на ребенка в селе Лебяжье города Барнаула, сообщили в ведомствах.

Днем 26 июля крупный пес бежал за машиной и набросился на мальчика. В соцсетях отмечали, что после этого хозяин животного спешно забрал его и уехал, при этом он даже не подошел к ребенку и не узнал о состоянии.

Следователи начали доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства и дадут юридическую оценку действиям владельца питомца на предмет преступления по статье УК о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

В прокуратуре также отметили, что при наличии оснований по итогам проверки будет решен вопрос о судебной защите прав и возмещении вреда.