Cобака напала на ребенка в пригороде Барнаула
Инцидент случился в селе Лебяжье
01 августа 2024, 11:40, ИА Амител
Нападение собаки / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском селе Лебяжье собака напала на восьмилетнего ребенка.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", все произошло днем 26 июля у дома № 55а по улице Озерной. Предположительно, пес был породы алабай.
"Собака без намордника и без поводка бежала за автомобилем. После нападения собаки хозяин спешно забрал ее и уехал, при этом даже не подошел к ребенку и не узнал о состоянии", – говорится в сообщении.
Участковый также не связывался с пострадавшей стороной.
11:43:48 01-08-2024
Пёс конечно добрый как обычно
12:08:37 01-08-2024
скоро терпение кончится и просто катком на всех собак
13:04:38 01-08-2024
У меня вчера жену собака укусила практически на пересечении ул. Сов. Армии - Огородная. Собака большая, видать из "Ласки" с биркой в ухе.
15:37:10 01-08-2024
Напомните, почему нет отлова и утилизации всех собак без ошейникаи хозяина?
16:58:30 01-08-2024
Начинать надо даже не с собак, а с бабок-кастрюльщиц и зоозащитниц. Реально, следует приравнять деятельность некоторых оголтелых к экстримизму. А то детей значит пусть всех перегрызут, но собачечки живые будут! В районе 44 отделения почты ходит такая ненормальная со сворой собак. Пара особей на поводке остальные без поводка и намордника. Ждем, когда покусают кого-нибудь? У человека явные проблемы с головой! Ей психпомощь нужна.