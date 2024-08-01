Cобака напала на ребенка в пригороде Барнаула

Инцидент случился в селе Лебяжье

01 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Нападение собаки / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Лебяжье собака напала на восьмилетнего ребенка.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", все произошло днем 26 июля у дома № 55а по улице Озерной. Предположительно, пес был породы алабай.

"Собака без намордника и без поводка бежала за автомобилем. После нападения собаки хозяин спешно забрал ее и уехал, при этом даже не подошел к ребенку и не узнал о состоянии", – говорится в сообщении.

Участковый также не связывался с пострадавшей стороной.