02 декабря 2025, 08:50, Антон Дегтярев
Две девочки – 15 и 10 лет – из села Поспелиха Алтайского края отравились ядом для крыс. Младшая погибла, а старшую чудом спасли барнаульские врачи. При этом операция стала уникальной для России и Алтайского края. Об этом amic.ru рассказали медики Алтайского краевого кардиологического диспансера, которые сохранили ребенку жизнь.
"Девочкам стало хуже"
Анестезиолог-реаниматолог Алтайского краевого кардиологического диспансера Василий Подорванов сообщил, что трагический случай произошел в Поспелихе 17 ноября. Пока точно не установлено, чем именно отравились девочки, однако, предположительно, это был инсектицид под названием "Дакфосал".
«Действующее вещество там фосфид алюминия. Это такой порошок, он при контакте с воздухом выделяет газ фосфин, который повреждает ткани легких, сердце и кровь. Веществом запрещено пользоваться в жилых помещениях, однако семья вроде как взяла его, чтобы потравить грызунов, кто-то рассыпал его. Вскоре у детей начали появляться симптомы, которые изначально были восприняты как ротавирус – тошнота, рвота, недомогание. Потом девочкам стало хуже, родители вызвали скорую помощь», – пояснил он.
Неизвестно также и то, где именно находился яд. Сами родители девочек в больницу с отравлением не попали, отметил Подорванов.
По словам медика, сначала девочек доставили в районную больницу. Младшую привезли уже в "агонизирующем состоянии", и она скончалась в тот же день, 17 ноября. Однако старшую еще можно было спасти. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Александр Ефремушкин рассказал amic.ru, что у девочки было "токсическое поражение легких и миокарда с непосредственной угрозой для жизни". То есть ее легкие и сердце не работали.
Сначала ребенка отправили в Рубцовск, а оттуда – в Барнаул. В детскую краевую больницу ребенок поступил утром 18 ноября "в крайне тяжелом состоянии". Вскоре медики обратились к специалистам из Алтайского кардиоцентра, которые умеют работать с аппаратом ЭКМО, отметил Александр Ефремушкин.
«Сердце ребенка с каждым часом сокращалось все хуже. Коллеги для поддержания ее жизни вводили различные препараты, но с каждым часом это становилось все менее эффективно. Они собрали большой консилиум из специалистов разных областей. Заведующий реанимацией краевой клинической больницы Владимир Мартыненко предложил рассмотреть варианты ЭКМО и связаться с медиками кардиоцентра. Мы поняли, что у девочки осталось несколько часов жизни. И если ее не подключить к аппарату ЭКМО, то к утру ребенок погибнет», – рассказал Василий Подорванов.
Справка: Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – это метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной или сердечной недостаточности для поддержания жизнедеятельности. По словам Александра Ефремушкина, аппарат замещает функции сердца и легких. Технология "дает медикам время понять, что происходит с человеком и как ему помочь", добавил Василий Подорванов. В Алтайском крае технологию активно начали применять с 2022 года, а в России – с ковидного 2020-го. На данный момент таких аппаратов в регионе всего три, они есть в краевой клинической больнице и в кардиоцентре, пояснил Александр Ефремушкин.
"Произошла остановка сердца"
В кратчайшие сроки медики кардиоцентра прибыли в детскую краевую больницу, одновременно договариваясь с руководством краевой клинической больницы о том, чтобы медучреждение выделило для специалистов кардиоцентра аппарат ЭКМО (к аналогичному аппарату в самом кардиоцентре был подключен другой пациент). 19 ноября в краевой детской больнице девочку подключили к аппарату и транспортировали в кардиологический диспансер, рассказал Александр Ефремушкин.
«Когда мы приехали, девочка была в крайне тяжелом состоянии. И пока мы все подготавливали, у нее произошла остановка сердца. На фоне реанимации мы очень быстро все подключили. Сердце еще около получаса то фибриллировало, то вообще не билось. Но аппарат ЭКМО позволял поддерживать жизнь в человеке до момента стабилизации. Если бы не он, ночь она бы не пережила», – отметил Подорванов.
За жизнь девочки боролись пять дней и все это время она находилась на аппарате ЭКМО, подчеркнул Александр Ефремушкин. По его словам, сначала восстановилась функция сердца, а затем – и легких.
В итоге 27 ноября девочку выписали из кардиоцентра и перевели обратно в детскую краевую больницу. Туда она отправилась "на собственном дыхании и в удовлетворительном самочувствии", отметил Александр Ефремушкин. А затем из реанимации ребенок уже попал в общую палату. Сейчас пациентка полностью находится в сознании и угрозы для ее жизни нет, подчеркнули медики.
По словам Подорванова, спасение ребенка было "большой командной работой" и "результатом успешного взаимодействия многих специалистов".
«Нам помогал рентгенэндоваскулярный хирург, педиатры, детские пульмонолог, невролог, кардиолог, большое количество реаниматологов участвовало в процессе. Это всегда большая командная работа. Ни один, даже самый грамотный специалист, в одиночку не сможет все это сделать, подключить, настроить», – пояснил он.
Александр Ефремушкин подчеркнул, что это – "первый в России успешный случай ЭКМО при токсическом повреждении легких и миокарда". Также впервые в Алтайском крае было проведено транспортное ЭКМО, когда человека перевезли из одной больницы в другую, отметил завотделением.
Напомним, в сентябре 2024 года в семье из поселка Красная Сопка Красноярского края трагически погибли четверо детей от отравления, вызванного попаданием в их организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым отец обработал дом. В феврале 2025 года скончался и пятый, трехмесячный ребенок. В декабре 2024-го главе семейства предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
09:12:52 02-12-2025
Почему продают такую отраву?
11:50:55 02-12-2025
Гость (09:12:52 02-12-2025) Почему продают такую отраву?... кротов травить. есть на озоне, например.
13:12:43 02-12-2025
Гость (09:12:52 02-12-2025) Почему продают такую отраву?...
Травить грызунов. Будут еще глупые вопросы?
02:23:47 03-12-2025
Гость (13:12:43 02-12-2025) Травить грызунов. Будут еще глупые вопросы?... Это как из пушки по воробьям стрелять. Быстрее себя отравишь. Травят этим препаратом насекомых и клещей,а не грызунов. Используется в сельском хозяйстве,подлежит учету во фгис сатурн. Всякие озоны вообще не должны такие вещи продавать частным лицам без соответствующего образования чтобы подобных ситуаций не возникало
09:56:44 03-12-2025
о (02:23:47 03-12-2025) Это как из пушки по воробьям стрелять. Быстрее себя отравишь... На озоне продается именно как средство от кротов. Применение в зданиях категорически запрещено. После извлечения из герметичной упаковки образуется "тяжелый" газ, который проникает под pyvk. на глубину до 4. Какие нафиг насекомые и клещи? Описаний действия в нете полно.
09:36:08 02-12-2025
Спасибо прекрасным Врачам за их работу
09:49:28 02-12-2025
Огромные слова благодарности команде врачей спасших жизнь девочке. Здоровья, мира и всего самого наилучшего. Вы очень МОЛОДЦЫ!!! Храни вас Господь!
12:07:43 02-12-2025
сил родителям..
Врачам респект, с Большой буквы
в настоящее время это настоящие профи, не хапуги
12:07:43 02-12-2025
Жители села Родино обеспокоены ситуацией с массовым заболеванием детей.
02:25:21 03-12-2025
Этой химией помимо мышей травите себя,кошек которые едят травленных мышей и даже ежей. Эффект получается обратный. Мышеловки наше всё,толку больше