Корабль за миллиард. Как выглядит гигантский земснаряд, который прибыл на Алтай

Судно уже работает на Оби с начала лета

05 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Судно "Евгений Плескевич"

Огромное судно-земснаряд "Евгений Плескевич" стоимостью около миллиарда рублей уже приступило к работам в Алтайском крае. С начала лета экипаж очищает дно реки Оби. Это позволит продлить сезон речной навигации и просто обезопасить водный транспорт от возможности сесть на мель. Не секрет, что за последние годы река сильно обмелела и новенький земснаряд позволит решить эту проблему.

Землесос по просьбе властей региона построили в ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация", расположенном в Нижегородской области. Прошлую зиму мощный корабль "перезимовал" в Новосибирске. В Барнаул своим ходом он пришел в мае, а в июне приступил к задаче сделать дно Оби более глубоким. Земснаряд фрезерного типа способен работать на каменных грунтах. За последние годы уровень Оби упал до минимума, такого не было 50 лет.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, "Евгений Плескевич" позволит помочь развивать речную навигацию в регионе. В прошлом году по реке перевезли 1,2 миллиона тонн грузов, а в этом – уже около 600 тысяч тонн. Это позволило разгрузить дороги региона от большегрузов: около 65-70 тысяч машин. Также на Алтае по реке ежегодно перевозят пассажиров.

Что касается характеристик земснаряда, то оно действительно очень большое. Не "Титаник", конечно, но для Алтайского края судно мощное и внушительное. Его высота около 4,5 этажа. Внутри есть каюты с кондиционерами, столовая и другие помещения. Судно рассчитано на 28 человек, но в настоящее время на нем работает экипаж из 12 человек.

Кстати, на Алтай уже пришел второй земснаряд. Сейчас он уже находится в порту и, если получится, то уже в ближайшее время также начнет "освобождать" дно обмелевшей Оби и помогать речникам.