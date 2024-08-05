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Корабль за миллиард. Как выглядит гигантский земснаряд, который прибыл на Алтай

Судно уже работает на Оби с начала лета

05 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Судно "Евгений Плескевич"

Огромное судно-земснаряд "Евгений Плескевич" стоимостью около миллиарда рублей уже приступило к работам в Алтайском крае. С начала лета экипаж очищает дно реки Оби. Это позволит продлить сезон речной навигации и просто обезопасить водный транспорт от возможности сесть на мель. Не секрет, что за последние годы река сильно обмелела и новенький земснаряд позволит решить эту проблему.

Землесос по просьбе властей региона построили в ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация", расположенном в Нижегородской области. Прошлую зиму мощный корабль "перезимовал" в Новосибирске. В Барнаул своим ходом он пришел в мае, а в июне приступил к задаче сделать дно Оби более глубоким. Земснаряд фрезерного типа способен работать на каменных грунтах. За последние годы уровень Оби упал до минимума, такого не было 50 лет.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, "Евгений Плескевич" позволит помочь развивать речную навигацию в регионе. В прошлом году по реке перевезли 1,2 миллиона тонн грузов, а в этом – уже около 600 тысяч тонн. Это позволило разгрузить дороги региона от большегрузов: около 65-70 тысяч машин. Также на Алтае по реке ежегодно перевозят пассажиров.

Что касается характеристик земснаряда, то оно действительно очень большое. Не "Титаник", конечно, но для Алтайского края судно мощное и внушительное. Его высота около 4,5 этажа. Внутри есть каюты с кондиционерами, столовая и другие помещения. Судно рассчитано на 28 человек, но в настоящее время на нем работает экипаж из 12 человек.

Кстати, на Алтай уже пришел второй земснаряд. Сейчас он уже находится в порту и, если получится, то уже в ближайшее время также начнет "освобождать" дно обмелевшей Оби и помогать речникам.

Алтайский край Транспорт фоторепортажи реки

Комментарии 20

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Сергей

08:29:32 05-08-2024

Много когда-то было этих земснарядов , всё лето чистили и углубляли Обь, правда было это в другой стране, где производили одни галоши.

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гость

11:48:15 05-08-2024

Сергей (08:29:32 05-08-2024) Много когда-то было этих земснарядов , всё лето чистили и уг... а заводы и технику или покупали у запада, или воровали

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Сергей

14:37:24 05-08-2024

гость (11:48:15 05-08-2024) а заводы и технику или покупали у запада, или воровали ... Ну вот, ещё одна жертва телевизора😂😂😂😂😂👍

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Гость

09:24:14 05-08-2024

Есть в Бийске ещё более эпичное сооружение из той могучей страны - драга.

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Гость

10:04:03 05-08-2024

Гость (09:24:14 05-08-2024) Есть в Бийске ещё более эпичное сооружение из той могучей ст...
А в капиталистических странах в то время передвигаться на драгах брезговали?Все по шпалам и все ногами?

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Гость

10:07:16 05-08-2024

Гость (10:04:03 05-08-2024) А в капиталистических странах в то время передвигаться н... На друге не передвигаются, дypик. Загугли сначала.

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Кхм...

09:31:37 05-08-2024

А есть ещё более эпичное сооружение той страны - "БСЛ".🤣

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Гость

09:38:50 05-08-2024

А старые видимо на металлом распилили.

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Сергей

10:44:31 05-08-2024

Гость (09:38:50 05-08-2024) А старые видимо на металлом распилили.... Распилили и продали всё , что можно было распилить и продать, по сути это остатки речного флота .

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Мусик

11:08:34 05-08-2024

Сергей (10:44:31 05-08-2024) Распилили и продали всё , что можно было распилить и продать... согласен. нахрена нам эти полимеры и земсноряды?
вы только подумайте - лиард!
могли бы беременным пенсионерам раздать.

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Гость

14:49:47 05-08-2024

Мусик (11:08:34 05-08-2024) согласен. нахрена нам эти полимеры и земсноряды?вы тольк... Прям представляю беременных пенсионеров, роющих дно речное)))))

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Гость

11:15:19 05-08-2024

если углубляют фарватер значит зерно можно будет вывозить баржами по воде
раз появится такая возможность значит все старые брошенные деревни у рек и речек снова могут садить и давать хлеб, гречку, рапс итд итп на своих полях стоявших 50 лет под парами. Это будут рекордные урожаи

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Сергей

11:24:14 05-08-2024

Гость (11:15:19 05-08-2024) если углубляют фарватер значит зерно можно будет вывозить ба... Молодец, поднял настроение😂😂😂😂🤝!!!!!

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Мусик

11:24:14 05-08-2024

Гость (11:15:19 05-08-2024) если углубляют фарватер значит зерно можно будет вывозить ба... хлеб подорожает?

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варпо

12:39:35 05-08-2024

судно, вроде бы, новое, а выглядит так,будто ему лет 50

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Гость

15:02:09 05-08-2024

варпо (12:39:35 05-08-2024) судно, вроде бы, новое, а выглядит так,будто ему лет 50... Шикарно смотрится для речного судна. Ты просто понятия не имеешь, как 50-летние суда выглядят.

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1111

18:02:52 05-08-2024

Кроме, как зарабатыванием денег он ничем не занимается. Для того, чтобы беспрепятственно возить грузы по реке при любом уровне их должно быть больше десяти на всем протяжении маршрута например с Бийска до Барнаула с Барнаула до Новосибирска. А так это полумера и кроме добычи песка для стройки ничем судоходству он не поможет

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Гость

20:48:28 05-08-2024

1111 (18:02:52 05-08-2024) Кроме, как зарабатыванием денег он ничем не занимается. Для ... Ну почему не поможет? Безопасность пассажирских перевозок значительно возрастет.

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Владимир

19:37:37 05-08-2024

Думаю, что зря деньги потратил.Есть достойная альтернатива за эти же деньги.По весу в 10раз меньше 112 тн. против 1005 тн и можно перевезти на трале.В три раза короче. 18 метров против 54м. Углубляет на 5метров глубже, 15 порте 10м.Производительность в 4 раза больше. 3000м3 /час, против 700м3/час. Управляет один человек против 28.Кроме того он самодвижущийся , а купленное судно нет.Кроме того пульпу 11000м3/час от транспортирует на 7000 метров, а приобретенный этого не никогда не сделает.Ну кто готов сказать,что удачная покупка?

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Гость

23:33:56 05-08-2024

Владимир (19:37:37 05-08-2024) Думаю, что зря деньги потратил.Есть достойная альтернатива з... и что это за чудо-машина?

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