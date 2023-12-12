В Барнауле снесут аварийный дом недалеко от проспекта Строителей

Здание 1955 года постройки признали аварийным в 2017 году

12 декабря 2023, 20:13, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле передали под снос еще один аварийный дом – на улице 2-й Строительной, 58. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Здание 1955 года постройки признали аварийным в 2017 году. В конце июля его расселили в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город".

Всего в этом году на территории Железнодорожного района расселили 17 аварийных домов.