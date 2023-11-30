В Барнауле расселяют аварийный многоквартирный дом на улице Силикатной
Девять квартир уже опустели, еще по трем работа продолжается
30 ноября 2023, 20:00, ИА Амител
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В Железнодорожном районе Барнаула расселяют многоквартирный дом на улице Силикатной, 1. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Дом был построен в 1951 году, а в 2018-м его признали аварийным и подлежащим сносу. На данный момент удалось расселить жильцов девяти квартир. Еще по трем работа продолжается.
Жители многоквартирного дома выразили благодарность администрации города Барнаула, а также администрации Железнодорожного района за помощь в расселении.
Комментарии 0