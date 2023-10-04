В Барнауле снесут еще один аварийный двухэтажный дом

Кирпичное здание с деревянными перекрытиями ввели в эксплуатацию в 1955 году. В 2012 году его признали аварийным

04 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Еще один аварийный дом снесут в Барнауле. Как сообщает пресс-центр городской администрации, двухэтажный многоквартирный дом по адресу улица Витебская, 3, передали подрядчику для демонтажных работ.

Кирпичное здание с деревянными перекрытиями ввели в эксплуатацию в 1955 году. В 2012 году дом признали аварийным, а позднее его жильцов расселили в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы.

Отметим, что перед сносом домов их отключают от инженерно-технических систем, а также разрабатывают проект работ на объекте.