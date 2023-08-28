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В Барнауле приступили к сносу дома 1914 года постройки на улице Пролетарской

Здание признали аварийным в 2019-м

28 августа 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле начали сносить двухэтажный дом 1914 года постройки на улице Пролетарской, 78, передает корреспондент amic.ru.

Старинное деревянное здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2019 года, а в июле 2023-го там ввели режим повышенной готовности после того, как отслоилась штукатурка на потолочном перекрытии в одной из четырех квартир. На тот момент в доме проживало 11 человек.

В августе стало известно, что на снос здания мэрия краевой столицы потратит 653 тысячи рублей. Подрядчик должен убрать строение за 40 дней, договор будет действовать до 30 ноября.

Ранее сообщили, что жители неаварийного дома на ул. Чкалова, 1а, боятся, что на них упадёт прогнивший потолок.

Барнаул недвижимость снос зданий

Комментарии 3

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Элен без ребят

06:57:28 29-08-2023

в домах по проспекту Ленина штукатурка "отслаивается" прямо на головы прохожих, местами- с кирпичами, лепниной и кансолями. чувствую им готовят ту же участь :/

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Гость

14:02:37 29-08-2023

а что нельзя как в Томске - стаскивать на одну улицу все старые деревянные дома. Там их и ремонтировать и музей сделать городской

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ворчун

15:44:59 29-08-2023

Гость (14:02:37 29-08-2023) а что нельзя как в Томске - стаскивать на одну улицу все ста... да, у нас же все дома на колёсиках и с моторчиком

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