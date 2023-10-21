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В Барнауле снимают буквы "Барнаул – город орденоносный" с дома на Красноармейском

Судьбу надписи после демонтажа определят вместе с горожанами

21 октября 2023, 12:05, ИА Амител

В Барнауле начался демонтаж букв "Барнаул – город орденоносный" с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118, рассказали в телеграм-канале мэрии.

Конструкцию решили убрать из-за ее аварийного состояния, поскольку в текущем виде она может создавать угрозу горожанам.

Работы выполняет специализированная организация, их завершат в пятидневный срок.

Дальнейшую судьбу конструкции определят совместно с горожанами, общественниками, ветеранским движением и депутатами, отмечал мэр Вячеслав Франк.

Барнаул

Комментарии 6

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Гость

12:16:57 21-10-2023

"она может создавать угрозу горожанам" - как они верно подметили, напоминание об ордене Октябрьской Социалистической Революции действительно может создать угрозу определенным гражданам определенного класса в отдельно взятой стране.

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прохожий

16:24:50 21-10-2023

До сих пор всё связанное с коммунистами и СССР для наших "властьимущих" как нож острый...

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Гость

19:21:26 21-10-2023

Вот теперь заживем! Вот что нам мешало! Надо как в Украине еще Ленина убрать!

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Гость

10:57:32 22-10-2023

Гость (19:21:26 21-10-2023) Вот теперь заживем! Вот что нам мешало! Надо как в Украине е... Убрали уже с площади Октября и в нагорном парке вместо памятника В.И.Ленину церкву новодельную воткнули.

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Элен без ребят

10:44:37 22-10-2023

пообсуждали несколько дней назад, высказали свое "против" и "руки прочь от нашей гордости", да и ладно. кому из властьимущих это интересно? так, холопы что- то повякали... но как же их коробит от нашего славного советского прошлого!

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Афиноген

08:45:54 23-10-2023

Да ,видно приводят нашу жизнь в соответствие настоящей реальности.

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