В Барнауле снимают буквы "Барнаул – город орденоносный" с дома на Красноармейском
Судьбу надписи после демонтажа определят вместе с горожанами
21 октября 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле начался демонтаж букв "Барнаул – город орденоносный" с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118, рассказали в телеграм-канале мэрии.
Конструкцию решили убрать из-за ее аварийного состояния, поскольку в текущем виде она может создавать угрозу горожанам.
Работы выполняет специализированная организация, их завершат в пятидневный срок.
Дальнейшую судьбу конструкции определят совместно с горожанами, общественниками, ветеранским движением и депутатами, отмечал мэр Вячеслав Франк.
12:16:57 21-10-2023
"она может создавать угрозу горожанам" - как они верно подметили, напоминание об ордене Октябрьской Социалистической Революции действительно может создать угрозу определенным гражданам определенного класса в отдельно взятой стране.
16:24:50 21-10-2023
До сих пор всё связанное с коммунистами и СССР для наших "властьимущих" как нож острый...
19:21:26 21-10-2023
Вот теперь заживем! Вот что нам мешало! Надо как в Украине еще Ленина убрать!
10:57:32 22-10-2023
Гость (19:21:26 21-10-2023) Вот теперь заживем! Вот что нам мешало! Надо как в Украине е... Убрали уже с площади Октября и в нагорном парке вместо памятника В.И.Ленину церкву новодельную воткнули.
10:44:37 22-10-2023
пообсуждали несколько дней назад, высказали свое "против" и "руки прочь от нашей гордости", да и ладно. кому из властьимущих это интересно? так, холопы что- то повякали... но как же их коробит от нашего славного советского прошлого!
08:45:54 23-10-2023
Да ,видно приводят нашу жизнь в соответствие настоящей реальности.