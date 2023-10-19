В Барнауле сносят еще два аварийных многоквартирных дома

Первый расселили по муниципальной программе, а второй — по краевой

19 октября 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: barnaul.oeg

Еще два аварийных дома сносят в Железнодорожном районе Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, под удар тяжелой строительной техники попали здания на 2-й Строительной, 62 и на Витебской, 2.

Первый дом ввели в эксплуатацию в 1949 году. В 2019-м его признали аварийным, а жильцов расселили по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город". Второе здание эксплуатировали с 1955 года. В 2012 году его признали аварийным. Жителей расселили в рамках краевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы.

В мэрии напомнили, что всего с 2023 года в Железнодорожном районе снесли 14 аварийных многоквартирных домов.