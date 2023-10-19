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В Барнауле сносят еще два аварийных многоквартирных дома

Первый расселили по муниципальной программе, а второй — по краевой

19 октября 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: barnaul.oeg
Фото: barnaul.oeg

Еще два аварийных дома сносят в Железнодорожном районе Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, под удар тяжелой строительной техники попали здания на 2-й Строительной, 62 и на Витебской, 2.

Первый дом ввели в эксплуатацию в 1949 году. В 2019-м его признали аварийным, а жильцов расселили по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город". Второе здание эксплуатировали с 1955 года. В 2012 году его признали аварийным. Жителей расселили в рамках краевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы.

В мэрии напомнили, что всего с 2023 года в Железнодорожном районе снесли 14 аварийных многоквартирных домов.

Барнаул аварийное жильё снос зданий

Комментарии 2

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Антон

20:26:34 19-10-2023

Снос аварийного жилья это хорошо и ответственно. А вот кто осуществляет контроль за тем куда вывозят его обломки. Завален весь пригород и поймы рек строительным мусором

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Жора

13:29:43 20-10-2023

Особенно рады жители витебской 2. Что их сносят.

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