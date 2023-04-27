Аварийный дом сносят в барнаульском посёлке Центральном

Сейчас рабочие разбирают кровлю

27 апреля 2023, 15:13, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В барнаульском посёлке Центральном сносят аварийный дом, расположенный по адресу ул. Промышленная, 2. Об этом сообщили в мэрии.

Дом получил такой статус ещё пять лет назад, в 2018 году. Сейчас рабочие разбирают кровлю. Затем приступят к разбору перекрытий и стен.

В администрации города добавили, что всего в Центральном районе Барнаула находится 54 аварийных дома, которые подлежат сносу или реконструкции. В 2023 году здесь уже снесли четыре дома и ещё семь – планируют.

Ранее стало известно, что в Барнауле готовят к сносу 109-летний аварийный дом на Пролетарской, 78.