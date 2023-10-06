В Барнауле сносят еще один аварийный дом на Потоке

Администрация также заключила контракты на снос еще шести домов, но пока не передала их подрядчикам

06 октября 2023, 10:57, ИА Амител

Фото: пресс-центр городской администрации

В Октябрьском районе Барнаула подрядчик приступил к сносу аварийного дома на улице Петра Сухова, 83б. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Также работы по сносу заканчиваются на улице Кулагина, 3б. До этого в районе уже снесли четыре дома: на улице Тимуровской, 50, бульваре 9 Января, 98а, Петра Сухова, 38 и Смирнова, 73.

Кроме того, администрация уже заключила контракты на снос еще шести домов, но пока не передала их подрядчикам. На 5 октября в Октябрьском районе находятся еще 59 многоквартирных аварийных домов, которые необходимо снести, в том числе 13 зданий, признанных таковыми в 2023 году.