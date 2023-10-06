В Барнауле сносят еще один аварийный дом на Потоке
Администрация также заключила контракты на снос еще шести домов, но пока не передала их подрядчикам
06 октября 2023, 10:57, ИА Амител
В Октябрьском районе Барнаула подрядчик приступил к сносу аварийного дома на улице Петра Сухова, 83б. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Также работы по сносу заканчиваются на улице Кулагина, 3б. До этого в районе уже снесли четыре дома: на улице Тимуровской, 50, бульваре 9 Января, 98а, Петра Сухова, 38 и Смирнова, 73.
Кроме того, администрация уже заключила контракты на снос еще шести домов, но пока не передала их подрядчикам. На 5 октября в Октябрьском районе находятся еще 59 многоквартирных аварийных домов, которые необходимо снести, в том числе 13 зданий, признанных таковыми в 2023 году.
11:42:11 06-10-2023
Октябрьском районе находятся еще 59 многоквартирных аварийных домов, которые необходимо снести, в том числе 13 зданий, признанных таковыми в 2023 году. Ну если вы начнете сносить бывшие общаги на потоке,то потом не удивляйтесь когда вам проломят черепушку.
12:29:15 06-10-2023
Зря сносят, это же прекрасные здания постройки сталинской эпохи, которые простояли бы еще лет 300 минимум, не в пример новостройкам нынешним) Именно так же рассуждает большинство аудитории этого сайта)
13:49:32 06-10-2023
Гость (12:29:15 06-10-2023) Зря сносят, это же прекрасные здания постройки сталинской эп... Сталинки? Реально? Это бараки из шлакоблока, которые давно разложились на пыль под слоем дранки.
14:34:43 06-10-2023
Когда уже Рылеева, 5 разбирать начнут???
16:49:05 06-10-2023
Гость (14:34:43 06-10-2023) Когда уже Рылеева, 5 разбирать начнут???... от карпат до пиренеев лучше всех сержант рылеев
14:40:01 06-10-2023
Согласен с гостем 13:49. Жил в таком доме, внутри досок был шлак с ТЭЦ.
14:43:22 06-10-2023
Сухова 50 долго стоять будет
18:02:57 06-10-2023
Гость (12:29:15 06-10-2023) Зря сносят, это же прекрасные здания постройки сталинской эп... А вы опросили это большинство и поэтому даете такое заключение, или просто лишь бы вякнуть??